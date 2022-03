La Semana Santa de los viajeros francófonos

El recorrido arranca en 1800, con la llegada a España de Alexandre de Laborde, un agregado de la embajada en Madrid de Lucien Bonaparte, hermano menor de Napoleón y miembro de la Academia Francesa. Dicho personaje será testigo de una época crucial de nuestra historia, aquella que traerá como consecuencia el afrancesamiento de la población y que, en el caso de Andalucía, afectará incluso a los usos populares. En obras como «Voyage pittoresque et historique de l'Espagne» o «Itinéraire descriptif de l'Espagne», Laborde dará muestras de su fascinación por los territorios y monumentos de nuestro país, prestando especial atención a la ciudad de Sevilla, que por entonces conservaba su vieja fisonomía amurallada. Como bien explica Juan Villegas, el galo apenas «pasa de puntillas» por la Semana Santa, pero marca el camino a otros viajeros franceses que, años más tarde, pondrán por escrito sus impresiones acerca de la ciudad y, esta vez sí, su fiesta religiosa. Es el caso del joven farmacéutico Sébastien Blaze de Bury, que arriba a España con la Grande Armée de Napoleón, y que, como testigo ocular de los hechos, dejará testimonio de la Guerra de la Independencia en unas memorias escritas en 1813. Además de describir las puertas de la ciudad o de traer a colación el refrán «Quien no ha visto Sevilla no ha visto maravilla», Blaze de Bury se detiene en las prácticas religiosas de los sevillanos, llegando a subrayar la familiaridad de estos «hacia las cosas santas», que fácilmente degenera «en burla, en desprecio». En este sentido, no debe extrañarnos su crítica a la Inquisición, a la que considera tan trasnochada como influyente en la sociedad de inicios del siglo XIX. Empero, los capítulos más jugosos de su «Mémoires d'un apothicaire sur la Guerre d'Espagne» son aquellos dedicados a la Semana Santa sevillana, que el galo tuvo ocasión de conocer en 1810 tras la ocupación napoleónica. Un año en el que las calles hispalenses sólo presenciaron los cortejos de tres hermandades, el Prendimiento, las Tres Necesidades y el Gran Poder, en la tarde-noche del Viernes Santo, y de los que Blaze destaca la figura del «penitente» —denominación genérica del nazareno—. Como anécdota de aquella celebración atípica por las circunstancias, el farmacéutico originario de la Provenza sorprende al lector afirmando que José Bonaparte «formaba parte de la procesión», la cual, dado el gran número de integrantes, parecía «un ejército disfrazado». Esta circunstancia, unida al temor por parte de los franceses de un posible uso de armas escondidas bajo las túnicas de los nazarenos, provocó que los invasores situasen destacamentos militares en las plazas y los cruces de las vías principales, ordenando volverse de inmediato a las cofradías que ya se encontraban en la calle. O al menos eso refiere el autor de las «Mémoires»...