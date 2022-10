Los cantillaneros serán los custodios del camarín de su Patrona

Un percance casual mostró un tesoro oculto en el camarín de la Patrona de Cantillana, Nuestra Señora de la Soledad. Tras un exhaustivo proceso de restauración, la Virgen volverá este sábado a su camarín con el nombramiento del pueblo como simbólico custodio del mismo.

Fue en febrero de 2021 cuando el desprendimiento de un entallado de madera de una de las portadas laterales del camarín dejó a la vista parte de las pinturas y decoraciones murales hasta ese momento desconocidas y ocultas bajo sucesivas capas de pintura, siendo la última de color verde. Además de no ser visibles, la hermandad – según se indicó entonces – no tenía constancia de su existencia, ya que si bien el retablo y el camarín están documentados y datados, no se cuenta con ninguna referencia sobre esta decoración pictórica.