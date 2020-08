Al suelo, vienen los nuestros...

Los profesionales de la indignación comenzaban a frotarse las manos. Al día siguiente, sin solución de continuidad, se iniciaban unas atípicas Colombinas reducidas a dos corridas de toros que costó mucho trabajo poner en pie. La historia volvía a repetirse: la apariencia de los tendidos devolvía una imagen muy superior a los porcentajes de entradas que la empresa Pereda se vio obligada a desvelar para salir al paso de la polémica. Eran, en cualquier caso, inferiores a ese 50% de aforo máximo que había decretado la Junta de Andalucía para permitir la reanudación del los espectáculos taurinos. El alcalde accidental de la capital choquera, un tal Mantero, no perdió la oportunidad de chapotear en unas aguas que empezaban a enfangarse cuestionando la capacidad organizativa de la empresa. Ojo: los gestores de la plaza de la Merced -a los que hay que alabar su valentía- se habían limitado a cumplir escrupulosamente esas traídas y llevadas medidas de la Junta . Pero el reloj se había puesto en marcha...

"Quien no ha visto toros en El Puerto no sabe lo que es un día de toros". La máxima del coloso de Gelves volvió a materializarse en la meticulosa organización del festejo que conmemoraba el 140 aniversario de la Plaza Real. José María Garzón echó el resto uniendo en una misma terna los nombres de Ponce, Morante y Pablo Aguado con los toros de Juan Pedro Domecq. Unos cuantos días antes ya se había puesto el cartel de 'no hay billetes' agotando hasta la última de las 5.451 entradas disponibles, algo menos de la mitad del aforo completo del maravilloso coso portuense, revestido de gran gala para la ocasión.

Con o sin esta pretendida normalidad que se emboza tras las obligatorias mascarillas sanitarias, el ambiente previo al festejo era de gran acontecimiento, subrayado por ese aire operístico que precede los festejos en la Plaza Real que se sumó a la Marcha Real, el toque de oración y unas indisimuladas ganas de ver y gozar una corrida de toros. El ganado y los toreros dictaron luego un guión más tibio. Pero eso no importa ahora. Los que asistimos al evento podemos y debemos subrayar un dato fundamental: la escrupulosa organización de la empresa 'Lances de Futuro' que, como es lógico, echó el resto en el llamado plan de contingencia que debía servir para compatibilizar la brillantez del espectáculo con la seguridad sanitaria de los espectadores.

Y no se ahorró en detalles, hasta los más mínimos: desde la toma de temperatura a la entrada de la plaza a la rotulación de las localidades que podían ser ocupadas y las que debían dejarse vacías, además de los constantes recordatorios a través de la megafonía rogando el correcto uso de las mascarillas. Caben pocas dudas en torno a esa meticulosa aplicación de las mentadas -y efímeras- medidas impuestas la Junta de Andalucía. A partir de ahí... ¿Cuál era el aspecto de la plaza a la hora del paseo? Como en Osuna o Huelva, la apariencia -subrayamos el término- del recinto sugería un aforo mayor al boletaje que salió de la taquilla. El dato no es nuevo. Más de un encopetado empresario ha advertido en alguna ocasión a la prensa que cuando las reseñas consignan tres cuartos de entrada no se llega ni a media plaza vendida...