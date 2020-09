Córdoba, Sevilla y el 12 de octubre...

El festejo del 12 de octubre en la plaza de toros de Córdoba sigue prestando argumentos para hablar de toros en los tiempos del covid. En el Observatorio Taurino de la pasada semana ya habíamos dado un cumplido repaso a los factores que jugaban en la gestación del festejo. Pero hubo que esperar hasta el jueves para conocer la combinación definitiva de toros y toreros: mano a mano entre Morante y Juan Ortega para despachar una corrida de Jandilla. Aguado –aquejado de una compleja lesión que le limita la fuerza y la sensibilidad del brazo- se quedó por el camino en las quinielas. La que sí es prácticamente segura a estas alturas es la presencia de las cámaras de televisión –con muchas papeletas para el Plus- para testificar un evento que supondrá el estreno del empresario sevillano al frente del inmenso y decadente embudo cordobés.

Pero esa corrida, que está haciendo correr ríos de tinta, nos sigue prestando argumentos para analizar la actual realidad taurina en una temporada parca de festejos pero de enorme movimiento entre bastidores, toma de posiciones y guerras no tan frías. Garzón ha montado ese inédito vis a vis que enfrentará dos trastes complementarios del más genuino tronco sevillano. Indudablemente, el cartel habría quedado más que redondo con la presencia de Aguado pero el tête à tête tiene un indudable interés que se suma a la atrevida apuesta de futuro. Lo fácil habría sido poner la sota, el caballo y el rey de los últimos lustros; lo arriesgado, dar esta oportunidad de auténtico oro a este torero emergente que se juega casi todo en esa valiosa carta del doce de octubre.

Pero hay que hablar de la presencia de Morante, el torero más locuaz de los últimos tiempos al que hay que agradecerle –se compartan o no ciertas opiniones- la claridad de su discurso. Nos interesa ahora el apoyo explícito brindado a Garzón. Ya lo hizo a raíz de la célebre corrida del Puerto, sacándole los colores a los pesos pesados de ANOET que habían llegado a abrirle expediente a su presunto colega. Ahí viene la clave del asunto. Morante, que sigue siendo apoderado por la casa Matilla, ha vuelto a ungir al empresario sevillano, aceptando este atípico festejo que ha logrado concitar toda la atención del planeta de los toros. La decisión, a buen seguro, es exclusivamente suya y no ha tenido que consultarla con sus actuales mentores. No hay que olvidar que los Matilla Bros son pieza clave en el ‘búnker’ de ANOET. A partir de ahí, que cada uno saque sus propias conclusiones.