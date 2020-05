¿Por qué toreó Joselito en Talavera de la Reina? (Primera parte)

Hay que volver a los últimos días de septiembre de 1919, con Gregorio Corrochano pontificando entre las dos plazas de Sevilla: la de la Maestranza y su detestada Monumental, no sabemos por sí mismo o como testaferro de otros intereses. Una de las primeras andanadas del crítico de ABC cayó sobre la estética del nuevo coso a la que comparaba con la belleza antigua del circo del Baratillo. “...tomamos asiento en la Maestranza, la plaza alegre, la plaza bonita. No quiero decir que no sea también buena la plaza Monumental; pero es otra clase de belleza. La Maestranza tiene la lozanía de una mujer joven; la Monumental siguiendo la misma relación, es una jamona , una jamona guapa, pero... una jamona”. El ataque iba directo a la línea de flotación del propio Joselito, decidido impulsor del recinto. Corrochano, que se entregó sin ningún tipo de fisuras con Belmonte en esa feria, lanzó otro torpedo a José al enjuiciar la corrida del día 29 de septiembre, en la que se decantó por sentarse en el coso del Baratillo: “Mientras la Maestranza cuente con Belmonte y Belmonte esté como hoy, la Maestranza será la verdadera plaza Monumental de Sevilla. Mañana veremos si Gallito hace de la Monumental una plaza tan agradable como la Maestranza, que mañana nos toca ir por allí”.

El cronista seguía echando dinamita en los cimientos de la Monumental y en el ánimo de Joselito al denunciar que “desde que en Sevilla hay dos plazas de toros, no se puede ver torear en Sevilla”. El crítico señalaba que “no es cuestión de partido; es cuestión de intereses, de negocio, de propaganda...”. Pero el ínclito don Gregorio –que ha pasado a la historia como uno de los santones de la crítica taurina- seguía poniendo el punto de mira sobre José, recalcando que “aquello más que plaza parece el patio de la casa de Gallito”. El cronista reincidía en la idea, ironizando al señalar que “en este ambiente comprenderá el lector que no es la Monumental de Sevilla la plaza más indicada para ver torear”. Corrochano terminaba de desmelenar su inquina con José Gómez Ortega poniendo de vuelta y media su faena a su primer enemigo: “Hay que ver lo que nos divertimos los demás cuando Gallito, delante de aquel torito tonto de Gamero Cívico, ensayaba las mismas posturas que delante del espejo de un sastre en día de prueba”. No quedó ahí la cosa; el cronista, que afirmaba haberse divertido mucho, escribió que “no ligó ni un pase, pero los trucos fueron ligados maravillosamente; unas veces en pie, otras de rodillas, retorcido, amanerado, con una afectación que es muy antiestética”. El periodista aún tuvo sitio para hacerse eco de los resultados de la corrida celebrada al mismo tiempo en la plaza de la Maestranza proclamando, sin verlo, que “Chicuelo estuvo superior y consolidó su cartel”. Aún no había prendido la traca final: “En la Monumental no hemos visto grandes cosas; pero sí hemos visto cosas muy divertidas. Y como el caso es pasar el rato no podemos quejarnos”. La relación con Joselito, que retiró la palabra a su cuñado Ignacio varios meses, había terminado de saltar por los aires. (Continuará...)