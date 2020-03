Tiempos indecisos

Cuando empezó el estado de alarma se fijaron esos quince días que sumados a otros quince ya hacen el mes que se cumplirá en la bisagra del Sábado Santo y el Domingo de Resurrección. A estas alturas todos tenemos interiorizado que ese plazo de confinamiento tendrá que alargarse, al menos, a mitad de mayo. Lo que venga después no será un ¡viva Cartagena! y vámonos al bar a celebrarlo. El levantamiento de ese toque de queda sólo puede ser paulatino, sometido a ciertas restricciones que eviten el rebrote de este nefasto virus que ha venido para bajarnos del pedestal. El ritmo de los acontecimientos se encarga de escribir el verdadero guión : en estos días de atrás ha ido creciendo de una forma alarmante y escandalosa la lista de víctimas. A muchas de ellas ya le ponemos nombre y apellidos –ahí está el recentísimo y muy lamentado fallecimiento de Borja Domecq - cambiando radicalmente la percepción de un problema al que aún no se le atisba la solución por más que se hagan juegos malabares con las curvas, los picos y las estadísticas. La mortalidad está desatada y la epidemia campa a sus anchas mientras el gobierno improvisa y muestra demasiadas vías de agua. Ése es el panorama...

Son tiempos de pan llevar. No sabemos a ciencia cierta hasta donde llegarán las consecuencias socioeconómicas de este crack que marcará un antes y un después en la historia del mundo en general y de esta piel de toro en particular. Muchas cosas dejarán de ser tal y como las entendíamos... ¿Por qué contamos todo esto en esta atalaya taurina? En los primeros días las distintas autoridades se apresuraron a proclamar nuevas fechas para fiestas como las Fallas o la Feria de Abril de Sevilla, que quedó oficiosamente ubicada en la segunda quincena de septiembre. Siguiendo esa estela –pero mostrando mayor cautela que las propias autoridades- la empresa Pagés apuntó fechas concretas para condensar toda la temporada baratillera en una semana de toros en torno a San Miguel. Es más reciente el comunicado en el que hablaba de devolver el dinero de los abonos truncados y montar uno nuevo para los festejos que se puedan organizar. Pero el ritmo de las noticias es tan frenético como el de la propia percepción del problema. Según pasan los días –e incluso las horas- empieza a resultar hasta frívolo hablar del traslado o la celebración de no sé qué fiestas. Las prioridades han cambiado por completo...