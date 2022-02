Apelan al Defensor del Pueblo por la «indefensión» por la falta solución al suministro eléctrico del colegio Rafael Bravo de Alcalá del Río

La falta de suministro definitivo provoca que no pueda usarse el ascensor o medios de calefacción

Según explica, el hecho de no contar con suministro definitivo conlleva, entre otras cuestiones, no se haya podido “legalizar elementos como el ascensor”. Por ello, “algo tan usual como un esguince supone tener que desplazar un aula de la planta primera a la baja sin disponer de un espacio adecuado para ubicarla”, relatan.

Del mismo modo, el mantenimiento de la luz de obra provoca que “no se pueda usar medios de climatización por no soportar la potencia demandada”. El frío invernal, con las ventanas abiertas por el protocolo sanitario, y con deficiencias en el funcionamiento de la caldera , y el calor de los últimos meses de curso se ven agudizados por este suministro provisional. El colegio no cuenta con aparatos de aire acondicionado y, ante la solicitud de instalación al Ayuntamiento, la administración local respondió con “un no rotundo alegando que no lo haría hasta que no tuviesen suministro eléctrico definitivo”.

El colegio Maestro Rafael Bravo Martín estrenó nuevas instalaciones en septiembre de 2020. Tras una década de reclamaciones por la falta de espacio en unas instalaciones ya obsoletas, la Junta de Andalucía sacó a licitación el nuevo centro en 2018 como colegio de tipología C-2, con dos líneas de infantil y primaria – tal y como era el edificio anterior –, con la intención de que durante su construcción se llevase a cabo un reformado del proyecto para su ampliación a tres líneas, lo que solucionaría el problema de capacidad. Aunque esta modificación no se llevó a cabo y el centro comenzó a funcionar con dos líneas, estando aún en construcción la Junta de Andalucía – ya con el ejecutivo popular al frente – anunció la inclusión de la segunda fase de ampliación en el Plan de Infraestructuras 2020-2027.