2020: La extraña temporada de los toreros sevillanos (II)

Conviene situarse en el punto de partida. La cocción de la Feria de Abril que nunca se celebró había estado acompañada de los dimes y diretes en torno a la definitiva terna del Domingo de Resurrección. La calle tenía hecho el suyo, el más lógico posible: Los nombres de Morante, Roca Rey y, sobre todo, Pablo Aguado conformaban la terna natural. Pero los vaivenes de la política taurina se impusieron a esa lógica hasta desplazar el nombre más deseado en torno a las cuitas causadas por la elección –o imposición- de una corrida de Garcigrande para la emblemática fecha.

Con el descarte de Aguado entró en danza el nombre de un torero en trance de reaparición, Alejandro Talavante, que terminó de redondear la combinación pascual desbrozando, de paso, el atolladero de las combinaciones abrileñas. La Feria estuvo lista a comienzos de febrero. El día 13 del mismo mes fue presentada en el habitual acto celebrado en el Salón de los Carteles aunque las combinaciones, que habían circulado en un indiscreto pantallazo que pasó de móvil en móvil la jornada anterior, ya eran archisabidas. Valencia no renunció a prestar el titular más llamativo a la prensa especializada al dar su particular versión de la ausencia de Aguado en Resurrección: “¿Por qué no Garcigrande?”. Quedaba aún un mes para el aire acabara dando la vuelta...

Mientras tanto, los actos habituales de la pretemporada taurina seguían su curso. El día 20 de febrero, dentro de una deslumbrante carpa trasparente instalada en los medios de la plaza de toros, la Real Maestranza de Caballería celebró su tradicional acto de entrega de premios taurinos y universitarios correspondientes a la temporada y el curso anterior. Pero el evento tenía un matiz especial: se celebraba el 350 aniversario del instituto del cuerpo nobiliario. No podía faltar su Hermano Mayor efectivo, el rey Felipe VI, que fue el encargado de entregar a Pablo Aguado –el más aplaudido junto al propio monarca- los premios correspondientes a triunfador y autor de la mejor faena de la Feria de Abril de 2019, la última que hemos conocido.