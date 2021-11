Somerset Maugham en Sevilla: ¿Espiaba desde el Alfonso XIII?

En 1930 el escritor franco-británico, educado para ocultar sus sentimientos, compiló sus primeras experiencias viajeras españolas. Los publica la editorial neoyorquina Alfred Knopf bajo el título Andalusia. Sketches and impressions . Es significativo que el jazzmen Miles Davis también utilizara la misma palabra que Maugham para su maravilloso disco Sketches from Spain (1960) La intensidad vital de Maugham hizo lo propio para reunir fogonazos existenciales y sentidas emociones. Davis y Maughan comparten esos bocetos .

Las visitas durante la década de los cuarenta del pasado siglo de Somerset Maughan, ya celebrado escritor mundialmente famoso, a Sevilla tuvieron como eje residencial el Hotel Alfonso XIII donde pasaba temporadas. Paquetes, llamadas y visitas de fans del afamado escritor más el impenitente cartel en la puerta de su pieza que pedía ‘do not disturb’ (no molestar) daban que pensar a ojos de extraños o lugareños.

El escritor salía mucho por la ciudad. Su estampa de gentleman y su pasión sevillana suficientemente escrita. Pero ya dejó perlas en su obra Andalucía, la tierra de María Santísima (1905). Antes de escribir Al filo de la navaja, que le hiciera millonario, describía al andaluz como holgazán e incapaz.

Los nexos de Maugham con el M16, que sucedió al SIS, no están claros ni documentados. La desclasificación de archivos británicos no cita a Maugham como agente ni colaborador durante la IIGM. No es menos cierto que la inteligencia británica aireó lo que más compromete a países foráneos que a sus propios intereses. El obligado secreto del espía no se desclasifica nunca. Pero hay versiones y alternativas, como las que acredita Bristow -junto a su hijo- en una obra relevante, pues sabe de lo que escribe.

Maugham estuvo muchas veces en Sevilla de relax durante la posguerra española, justo los días de la IIGM sobre los que apenas escribió. Hizo coincidir sus estancias hispalenses con fiestas tradicionales (semana santa y feria, rocío) y para degustar la gastronomía. Se sabe que era poco rancio y que fue entrevistado por el prometedor colega Manuel Barrios y visitado por entusiastas de su obra que estudiaban filología inglesa.

Las remozadas paredes del Alfonso XIII si hablaran explicarían por qué vino tantas veces Maugham a principios de los 40s a Sevilla. Como espía hizo un trabajo impecable que son ha dejado huella alguna. Como escritor todo está inédito, y nos tememos que siga así. Pero la verdad es que la fama de Maugham es cobertura perfecta para usar ese parapeto para los menesteres que sospechamos del imperecedero autor.