Cómo detectar la desinformación. Lean la #Verdad

Los últimos tiempos nos hacen consumidores de información. La que es literalmente falsa, tergiversada, parcial, sacada de contexto o entraña parte de campañas irrumpe poco a poco. Es importante localizar el origen de la información. Desde qué plataforma, red o web obtenemos los datos.

Según el Informe, referido a pasado 2021, de Global Overview Report el 84% de brasileños están preocupados por la veracidad de las noticias en internet. En ese estudio aparecen un 65,1% de españoles ligados a dicha incidencia, siendo la media mundial del 56,4€. Es decir, en nuestro país hay una sensibilidad relevante por este fenómeno.

La inquietud por la desinformación y la difusión de noticias falsas (fakes) en Internet y redes sociales cabalga sin freno. Hasta Twitter acaba de estrenar en Estados Unidos Birdwatch. Esta es una nueva función donde los usuarios pueden alertar del contenido falso que se difunde en dicha plataforma.

Poco más de la mitad de los usuarios de internet del mundo no oculta su preocupación por no saber qué es cierto y qué no cuando se nutre de noticias en internet. Esta realidad invita a que existan herramientas para filtrar y depurar lo incierto, o bien dejar claro que determinados contenidos no responden a la veracidad exigible. Las fórmulas híbridas (bulos parcialidades, medias verdad, manipulaciones...) merecen alertas a ojos de la buena fe.