El Abogado del no-hijo, aunque ‘clavaíto’, de Julio Iglesias

Ahí aparece un experto sevillano con 600 casos a sus espaldas. Fernando Osuna es un Letrado que se curtió como Jurídico Militar. Sería prejubilado del cuerpo y tendría paguita . La injusticia de hijos que constan en el Registro Civil con distinto padre del biológico sirve a Osuna para no rendirse.

Hay nichos de negocio en la abogacía que son infinitos. Uno es pleitear legítimas por hijos extramatrimoniales . Lo escribíamos aquí en 2019 () Millonarios, aristócratas o terratenientes hacen temblar a sus herederos cuando aparece alguien que demanda fraternidad tras repartirse el legado. No hablamos de faenas de rapiña premortem .

Un juez valenciano hace años sentenció que Santos es hijo de Julio Iglesias . El Magistrado José Miguel Bort se basó en el parecido de Santos con el cantante y la negativa a realizarse una prueba biológica. El ADN en el que basó la demanda de Osuna y Santos se obtuvo en Miami por el detective y ex guardia civil sevillano Luis Lara (Agencia IPS). Bort la excluyó del procedimiento por ‘ ilícita, carente de cualquier relevancia y valor jurídico ’ . La evidencia se hurtó del auto de un hijo del cantante. Carecía de aval de fedatario vulnerándose la cadena de custodia. Más fácil hubiera sido subcontratar un Detective en Miami, donde hablan muy bien el español.

La ex bailarina portuguesa Mª Edite Santos documentó una fugaz relación en 1975 con el famoso cantante, ya casado y con hijos. De aquel amor nació Javier Santos, con rasgos faciales parecidos, clavaítos , a Julio Iglesias .

Las especulaciones sobre la salud de Julio Iglesias, de 79 años, su posible retirada de los escenarios y la fortuna calculada sobre los 1.000 millones de dólares estarían tras la última demanda de Javier Santos. Se activó, casualmente, tras anunciarse la última gira del cantante en 2019. Miranda Rijnsburger, esposa, madre de sus 5 hijos y gestora del cantante, no estaría quieta ante el futuro de su marido y lo que pudieran heredar otros hijos.

La herencia yacente, la producida desde el fallecimiento hasta la aceptación/renuncia de los herederos acusa irregularidades en cualquier familia. Escribíamos en #Infraganti que se cometen hasta delitos.

En el caso de Julio Iglesias no hay herencia que cobrar pues sigue vivo. Pero la promiscuidad de apelaciones para mantenerse en la palestra de Osuna tras perderlo todo da que pensar. ¿Quién paga esta batalla? Expertos consultados no niegan que en el mercado alcanzaría el millón de euros. Es llamativo que Javier Santos no tiene trabajo, ni ingresos conocidos. Al igual que su madre, jubilada de una intensa vida como corista del baile.

El Letrado Osuna ha verbalizado que varios fondos inversores que compran derechos de herencia litigiosas se habrían interesado por la legítima que pudiera corresponderle a Javier Santos. Pero hay varios datos objetivos que reducirían la oferta. Uno es que no tienen ninguna sentencia firme que avale la filiación de Santos. Otro es que la fortuna del cantante está fuera de España. De obtener algún dictamen favorable no es válido aquí.

Hay una realidad, el Bufete de Osuna está ligado a noticias y reportajes que visibiliza su gusto por la palestra. Y es erre-que-erre su irredento tesón que vende el éxito sobre el varapalo. Le deseamos éxito al abogado de los hijos sin padre, según Fermín Cabanillas.