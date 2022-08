Psiquiatría sevillana: sombras, excelencias y exilio

Más ejemplos. En 2007 otros dos catedráticos universitarios de psiquiatría dictaminaron que David H. M, ex enfermero en FREMAP, sufría delirios episódicos y tendría psicopatías. Estas patologías sobrevenidas explicarían 4 violaciones ‘a domicilio’ y 2 tentativas. La Audiencia sevillana tuvo reflejos ante tan documentados dictámenes: condenaron a 50 años de cárcel al ex enfermero , y a pagarle 100.000 euros a las víctimas. David, en 2009, intentó abonar 50 euros/mes para liquidar la indemnización. El condenado suma la miseria personal a los delitos. Sendos peritajes, ojito, intentaron la absolución.

Los últimos tiempos llenan los divanes de psiquiatras y consultas de psicólogos de pacientes. Antaño estaba mal visto someterse a psicoterapia. Ese estigma relativizaba la cordura ante terceros. Pero ir al oculista no equivale a quedarse ciego, ni ir al odontólogo perder los dientes. El siglo XXI trajo razones poderosas para pedir ayuda mental: crisis y ruinas, secuelas de la pandemia , despidos masivos, divorcios traumáticos, acoso, estrés, conflictos familiares, desempleo, enfermedades incurables, etc...

Otro ejemplo emergente de la psiquiatría del exilio es Guillermo Ruiz Pérez (Sevilla, 1994), graduado en Medicina por la Hispalense y en Filosofía por la UNED. Ultima su formación en psiquiatría en el Hospital Universitario de Rüdersdorf bei Berlin, adjunto a la Universidad Médica de Brandenburgo. Como Rojas-Marcos, Guillermo Ruiz confiesa que se afincó en Berlín ‘buscando aire fresco sobre la psiquiatría española’. La conocía de un mentor y psicoanalista hispalense.

Guillermo Ruiz confiesa a ELCORREOWEB que ‘en mi caso, de lo que más me enorgullezco es de hacer una psiquiatría crítica, social y humanista de base fenomenológica y de poder aplicar mis estudios en Filosofía a ello’. Añade que ‘en España, haber estudiado Filosofía no me hubiera servido de nada dentro de la estructura hospitalaria y el sistema de formación en la especialidad’. Recalca que en Alemania ‘ayudó [tener Grado en Filosofía] a que me contrataran en el hospital en el que estoy e hiciera investigación al respecto. Ahí está la diferencia’.

El ubicuo Dr. Ruiz centra su Tesis Doctoral en el Dr. Luis Valenciano Gayá (Murcia, 1905-1985). Este psiquiatra representa el ‘punto fundamental de mi carrera intelectual’ según Ruiz. ‘El Dr. Valenciano es la clave de bóveda de mi formación psiquiátrica y filosófica’.