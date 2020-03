Coronavirus: El sector taurino se prepara para un largo parón

Los espectáculos taurinos no se han librado del toque de queda impuesto por el covid-19. Después de cancelarse las ferias de Fallas de Valencia y la Magalena de Castellón, el resto de espectáculos previstos para estas fechas cayeron como en un efecto dominó incluyendo –hasta ahora- la mismísima Feria de Abril que el empresario Ramón Valencia, de acuerdo con el resto de actores y gestores de la ciudad, quiere trasladar en versión revisada a la segunda quincena de septiembre, cerca de las tradicionales fechas de San Miguel

El parón del sector es tremendo, inapelable, inevitable... Y de alcance insospechado. Ya se han quedado numerosas corridas pastando en el campo; los hombres de las cuadrillas vivaquean en sus respectivas casas sin poder ingresar los sueldos de los festejos perdidos y los matadores dejarán de liquidar los distintos contratos perdidos en función de su categoría. Es lluvia que cae sobre mojado y se une al drástico recorte en el número de espectáculos experimentado en los últimos años. Es la consecuencia de sumar los estragos de la crisis económica a los de la presión antitaurina.

El beneficio indirecto del espectáculo –en especial la hostelería- también se va a resentir especialmente de este cese de actividad al que no se puede poner fecha de vuelta. Pero hay un vértice en el que confluyen todos los figurantes del sector: las empresas que montan los festejos, compran el ganado, contratan a los toreros y, lógicamente, esperan lucrar los correspondientes beneficios. El ministro Ábalos y el vicepresidente Marín ya han dado a entender que el plazo inicial de 15 días en estado de alarma habrá que ampliarlo. En esa tesitura no parece aventurado pensar que la normal celebración de la feria de San Isidro, auténtico mundial del toreo, podría verse amenazada seriamente. El larguísimo serial madrileño tendría que comenzar en los primeros días de mayo se ha quedado sin ni siquiera presentar. El panorama no es nada halagüeño...