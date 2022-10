Temporada 2022 en Sevilla: Morante en tres actos

El ganador de ciclo de novilladas de promoción -de brillo mortecino- fue el novillero algabeño Manuel Jesús Carrión, que se impuso en la final –convertida en un duelo provincial entre La Algaba y la Puebla del Río- al cigarrero El Exquisito gracias, entre otros condicionantes, al decidido, entusiasta y necesario apoyo de los muchos partidarios que vinieron a alentarle desde su pueblo. Eso sí, el veredicto no estuvo exento de polémica por los vaivenes de los corrales que pudieron influir en el desenlace. Lo dejaremos ahí.

La reflexión que hacíamos en mayo para resumir la Feria es válida para este resumen final de temporada. Más allá del regusto de los grandes triunfos se ha subrayado el cambio sociológico que se operado en la propia plaza de toros, especialmente patentes después de los dos años de covid. El bello recinto no deja de ser reflejo de lo que pasa en la calle, espejo de la ciudad, el medio que nos toca vivir. Y es verdad: los tendidos de la Maestranza han perdido su carácter propio. Ya no se comportan como una única voz. La plaza es una distinta cada día. El derrumbe de la abono; los cambios en las costumbres y la propia economía no son ajenos a esa deriva. Ya lo dijo Ortega: “No se puede entender la historia de España quien no haya construido, con rigurosa construcción, la historia de las corridas de toros”. Ni más ni menos...