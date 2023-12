Doce campanadas taurinas y un campanazo para recordar

“Son unos carteles de lujo, a la altura de lo que merece esta plaza” anunció muy satisfecho el empresario de la plaza de la Maestranza, Ramón Valencia, exclamando que “la de Sevilla es la Feria”.

Fue en la presentación del abono sevillano en el que Morante de la Puebla, con seis contratos rubricados, volvía a convertirse en la base indiscutible después de haber sido su mejor intérprete en la campaña anterior.

Morante iba a iniciar su propia temporada el Domingo de Resurrección, fecha escogida para el estreno de la nueva plataforma televisiva –Mundotoro TV- que habían aupado las empresas de Sevilla y Madrid después de cortar las últimas amarras con Movistar Plus, que no tardaría en fundirse a negro... Aún era pronto para saber que el estreno del nuevo medio sería... mejorable. No era la única novedad: Valencia también anunció que una sentencia del Supremo daba vía libre para poder sufragar las localidades con el célebre ‘bono cultural’ destinado a los jóvenes.