Con la mirada puesta en sumar los tres puntos

Sevilla y Valencia vuelven a verse las caras en el Sánchez Pizjuán después de una temporada bastante dispar para ambos equipos. Los hispalenses han luchado, y todavía tienen opciones, por ganar La Liga, y el conjunto ché ha estado peleando por no descender a Segunda División tras una de las peores temporadas que se recuerdan en Mestalla.

Los rojiblancos vienen de disputar uno de los partidos más exigentes de la temporada ante todo un Real Madrid hace tan solo tres días. La buena noticia para Lopetegui es que, por segunda semana consecutiva y estando en el tramo final de la competición, podrá contar con toda la plantilla.

Por su parte, el Valencia CF viene tras sellar prácticamente la permanencia en Primera División el pasado domingo ante el Valladolid (3-0). Como dato llamativo, los valencianistas vuelven a Nervión con Voro en el banquillo, tal y como pasase la temporada pasada, cuando tuvo que sustituir a Celades para las últimas jornadas de Liga.

Lopetegui: “Quedan tres partidos y en el primero trataremos de mejorar nuestra puntuación y nuestra clasificación”.

El entrenador sevillista ha comparecido en la rueda de prensa que antecede al choque, en la que no ha escondido su ambición por seguir sumando e intentar lograr un registro mejor que el actual. “Liberados de esa situación van a mostrar lo buen equipo que son. Nos preparamos para sumar otros tres puntos. No hay otro escenario. Miramos para delante”, afirmaba el preparador rojiblanco.

Lopetegui fue preguntado por las más que probables rotaciones en el once, a lo que respondió que “Trataremos de hacer los onces que nos pueden ayudar más. En una semana de tres partidos decidiremos qué alternativas tenemos en base a las sensaciones de los jugadores. No hemos repetidos onces constantemente. Es pronto todavía porque estamos tras 48 horas del último partido y mañana decidiremos cual es el equipo más adecuado”, finalizó el entrenador del Sevilla FC.

Voro: “El Sevilla está haciendo las cosas muy bien y el reto es intentar competir con ellos, pero en la situación en la que estamos en estos momentos es inviable”

El preparador del Valencia CF también ha atendido a los medios de comunicación antes de enfrentarse al Sevilla, equipo con el que ha admitido que no es viable competir en estos momentos, a causa de la delicada situación por la que atraviesa el club ché. “El Sevilla está haciendo las cosas muy bien. ¿Es nuestro espejo? Sí, ¿es fácil? No, no es fácil, pero ese es el camino teniendo en cuenta la exigencia del Valencia”, declarada el técnico valencianista.

Voro comanda ahora mismo a uno de los peores equipos como visitante de toda la liga, aunque no le da demasiada importancia a ese dato, horas antes de visitar el Sánchez Pizjuán: “No hay diferencia. Fuera de casa no hay público. No nos paramos a pensar si es en casa o fuera. No pensamos si vamos a ganar dos seguidos. Es un rival que está en un gran estado de forma, un equipo muy agresivo con variantes, un sistema muy definido. El reto para nosotros es competir y con la temporada difícil que llevamos es un reto brutal”, sentenció el entrenador ché.