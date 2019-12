Simeone: «Me preocupa el Sevilla, que ya se fue a cinco puntos»

El entrenador del Atlético de Madrid, Diego Pablo Simeone, ha subrayado este pasado domingo sentirse preocupado solamente por su desventaja respecto al Sevilla FC, "que ya se fue a cinco puntos" después de la derrota colchonera por 0-1 ante el FC Barcelona en la jornada 15 de LaLiga Santander.

"Del Barça y del Madrid no me preocupo mucho, me preocupa el Sevilla, que ya se fue a cinco puntos. Eso es lo más cercano en este momento", ha recalcado Simeone en su habitual discurso conservador, sin valorar la distancia que ya le sacan a sus pupilos tanto los culés como los merengues.

"Estoy contento con el gran trabajo que hacen los jugadores para interpretar lo que quiere el entrenador. Controlamos bastante el juego del Barcelona en el primer tiempo. En el segundo, el juego se fue acercando más a un partido que le convenía a ellos. En un partido que se parte, Suárez y Messi son de fallar poco. Y luego nosotros tuvimos las nuestras para poder empatar", ha descrito en rueda de prensa.

"Los resultados no están siendo lo que queremos. Así que, a trabajar y a apretar bien con el anillo en la mano", ha añadido el 'Cholo'. "Impotencia no, porque ante un golazo tenés que aplaudir. La jugada, cuando se precipitó en contragolpe, olía mucho a peligro", ha indicado.

"Nos quedamos con todo lo demás, que seguramente para la clasificación sirve poco, pero para el trabajo y lo que buscamos, que es seguir mejorando, este partido nos sirve muchísimo", ha afirmado un Simeone visiblemente alicaído en la sala de prensa.

"Está claro que contra los números no podemos decir lo contrario a la realidad. Y estamos ocupándonos en buscar soluciones. Los únicos caminos a buscar soluciones es tener ocasiones de gol y creo que las hemos generado", ha destacado el entrenador argentino.

Así, ha señalado que João Félix "agarró más ritmo", que el trabajo de Ángel Correa "fue encomiable" y que el desempeño de Álvaro Morata "fue fantástico", como ejemplos del compromiso de su plantilla. "Llegó el momento de apretar todos juntos para buscar siempre lo que buscamos, lo mejor para el club", ha reiterado el 'Cholo'.

"Necesitamos los puntos, esto va de puntos y no de merecimientos. Pero los únicos caminos para buscar los puntos es esto, estamos en la línea en la que debemos seguir y solo falta mejorar en los detalles; tener mayor agresividad, mayor intensidad y sobre todo mayor tranquilidad al final de las jugadas", ha proseguido.

"Lo que hay ahora es lo que hay, y con ellos intentaremos tirar para delante", ha aseverado finalmente, tras ser preguntado sobre si el club fichará a algún delantero para mitigar la ausencia del hispano-brasileño Diego Costa por lesión.