Ansu Fati: «Todo está siendo increíble, va a ser un año inolvidable»

El joven jugador del FC Barcelona Ansu Fati, que este martes podría debutar con la selección española Sub-21, ha reconocido que "todo está siendo increíble" para él en este arranque de temporada y que está viviendo "un año inolvidable" que ahora traslada al equipo nacional, cuya camiseta defenderá con "orgullo y honor".

"Es un orgullo y un honor estar aquí. Voy a darlo todo para que la gente esté contenta (...) Estoy sorprendido, no me lo esperaba. Hacía tiempo que quería venir. Quiero dar las gracias a la Federación, que hizo un esfuerzo para que yo esté aquí", valoró Fati en declaraciones facilitadas por la RFEF.

El atacante reveló cómo se enteró de su primera convocatoria con la selección español. "Estaba en el coche, de camino a comer con unos amigos, me llamó mi padre y me dijo: 'Te vas a la selección'. Me dijo que tenía que ir esa misma tarde a la selección, así que me fui a casa, me cambié y a coger el vuelo", dijo.

Respecto a su integración en la Sub-21, recordó que ya "conocía bastante del Barça a Eric (García), a 'Cucu' (Cucurella) o a Miranda". "El entrenador me ha dicho que esté tranquilo. Sé que es un grupo bueno y con los compañeros muy bien. Todo está siendo increíble, va a ser un año seguramente inolvidable", resumió.