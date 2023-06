La FIFA siembra la polémica por un plato típico argentino

Lo que no pudo imaginar la FIFA es que despertaría una vieja e histórica rivalidad con la provincia vecina de Tucumán, donde reivindican que el mejor se hace en su territorio.

Marta Cisneros, jubilada de 67 años, es la dueña de Pipe y no para de sacar filetes de la freidora este sábado. Uno detrás de otro. Dice que el trabajo le da salud.

La barra está llena de clientes y son apenas las 11.30h de la mañana. La gente mira hipnotizada a las cocinas.

«Lo único que hacemos es el sándwich de milanesa», explica Cisneros a EFE, mientras sus cinco empleados -cuatro mujeres y un hombre- van de un lado a otro preparando a toda prisa los bocadillos con el resto de ingredientes: lechuga, tomate y mayonesa de la casa.

Cree que la llave de su éxito está en la freidora y la mayonesa porque la milanesa es «como la que hace todo el mundo en casa». Eso sí, recalca que los productos son frescos y los compra en el mismo mercado.

Vende una media de 350 sándwiches al día a 1.000 pesos argentinos (4,15 dólares al cambio oficial de hoy) la unidad.

Preguntada sobre todo el revuelo que ha generado la publicación de la FIFA, suelta una carcajada y afirma: «Lo veo bien en el sentido de que cada uno defiende lo suyo y los tucumanos que se hagan cargo de su trabajo, de sus cosas, yo me hago cargo del mío, pero no me molesta».

-¿Pero entonces usted tiene la mejor milanesa?

-Eso que lo diga la gente...

Santiago del Estero y Tucumán son dos provincias vecinas que guardan cierta rivalidad. Por ejemplo, los segundos acusan a los primeros de ser unos «vagos» porque cierran sus comercios a la hora de la siesta. El sándwich de milanesa es otro de los puntos de fricción.