«Las jugadoras de rugby son heroínas de las auténticas»

«Lo que sucede en el rugby con las chicas es lo que pasa en todos los deportes. Es la tónica general. De entrada, se parte de una premisa equivocada: no existe el deporte femenino y el deporte masculino; el deporte es deporte y no caben etiquetas. Por otra parte, ayuda poco el tratamiento que se hace en los medios de comunicación; es cierto que es lo que demandan los lectores, pero el deporte que realizan las chicas queda arrinconado; porque en la sociedad actual la presencia en las redes y en los medios es esencial para que el desarrollo de las cosas sea el adecuado. En el caso del rugby, al ser un trabajo minoritario, el efecto adverso se multiplica mucho más».

Con las chicas ocurre algo terrible que desde las federaciones intentan aliviar aunque las soluciones no terminan de ser las mejores: las chicas al cumplir 16 años quedan en una situación muy delicada puesto que ya no pueden competir con los chicos (resultaría peligroso y no tendría demasiado sentido). Si le sumamos que son pocas las jugadoras, son muchas las que dejan el rugby por no encontrar acomodo en un equipo o para evitar jugar en equipos de la categoría anterior.

«Este problema tiene muchas aristas. Una de las más acusadas es la percepción del deporte fuera del ámbito exclusivo del que lo practica. Es muy complicado que una chica quiera jugar al rugby salvo que conozca alguien que lo practica y tire de ella para que pruebe. Es difícil que una chica se acerque a una escuela de rugby por iniciativa propia puesto que la percepción que se tiene es muy distinta a la realidad y puede echar para atrás a más de una deportista. Sin embargo, el rugby puede ser jugado y muy bien jugado por chicas. Por otra parte, una vez que tienes jugadoras disponibles es necesario que se sientan cómodas en el entorno en el que tienen que desarrollar sus capacidades y su potencial competitivo. Y es que el deporte, finalmente, te lleva a la competición de una u otra forma. Estas dos circunstancias se pueden llegar a retroalimentar: como no hay jugadoras suficientes y no se genera un entorno adecuado, se sienten molestas y se van; y como no hay jugadoras no llegan nuevas a jugar. El cuento de nunca acabar. El caso es que las jugadoras de rugby son heroínas de las auténticas. Se encuentran con todo tipo de problemas por el camino».