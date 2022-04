Una Semana Santa brillante aunque necesitada de reformas

En el apartado estético, la fiesta continuó con su racha positiva, estrenando un buen número de enseres, recuperando piezas de gran valor y ampliando el patrimonio de sus respectivas hermandades, que al fin y al cabo es el patrimonio de nuestra ciudad. En cuanto al humano, los cortejos se vieron ampliados, aunque no tanto como se temía, sobresaliendo una importante presencia femenina, especialmente entre los cuerpos de acólitos, lo cual es de agradecer. También asistimos a un emotivo reencuentro entre los ‘hombres de abajo’ y sus capataces —genuino motor de nuestros pasos—, entre los músicos y sus repertorios —este año con un sinfín de nuevas piezas—, o entre los floristas y sus exornos —probablemente, la de 2022, haya sido la Semana Santa más ecléctica de la historia a nivel floral—.

Más allá de los episodios del Lunes Santo —con varias hermandades ‘mojadas’ y un par sin realizar su estación de penitencia—, y el Martes Santo —con la jornada completa en blanco—, la semana fue excelente en lo meteorológico, con un excesivo calor en determinadas franjas horarias y maravillosos cielos azules que nos devolvieron estampas de los años ochenta y noventa. En este sentido, hemos de agradecer la labor de los profesionales de Emasesa, que aliviaron notablemente a los cortejos con sus «puntos de agua», así como a los sanitarios, que atendieron a numerosas personas durante todos los días de celebración —la mayoría con lipotimias—.

En cuanto a la limpieza, si bien los operarios de Lipasam trabajaron a destajo como cada Semana Santa —la entrega de bolsas de plástico para los desperdicios, y de papel para las ‘cáscaras’, continúa siendo un acierto—, hubo momentos en que los profesionales se vieron superados por las circunstancias, con papeleras desbordadas y basura acumulada en numerosos rincones; eso por no hablar de la falta de urinarios, que provocó que muchos espectadores se ‘desahogasen’ en la vía pública —especialmente durante la Madrugá—. No hace falta decir que este es uno de los puntos a mejorar por el Ayuntamiento de Sevilla, como también el de favorecer que en la noche más larga del año —la del Jueves al Viernes Santo— la ‘ley seca’ no impida que sevillanos y foráneos puedan adquirir agua, refrescos y café con relativa facilidad —las colas para acceder a estos productos básicos fueron interminables—.