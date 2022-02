Exitosa presentación de Atmos, colectivo de trasplantados de médula osea

Los distintos tipos de cáncer en la sangre (Leucemia, Linfoma y Mieloma) son devastadores cuando el paciente es diagnosticado, cuando es su víctima. La llorada Evita Perón o la inolvidable Concha García Campoy murieron jóvenes porque ni un trasplante de médula remedió ese mal.

La lección que nos dio, hace pocos años, el malagueño Pablo Raez visibilizó su fuerza, el coraje y un ejemplo cívico. Difundió en las redes sociales que el cáncer que le llevó a la tumba se lucha con donantes, con pasión por vivir y afrontar el mal con tesón. Una ola solidaria juvenil nos conectó con algo cercano que les parecía lejano. Raez era de los suyos, fue un joven que no se rendía.

En Sevilla los trasplantados de médula ósea tienen claro que la unión les da la fuerza que vindicaba Raez. Informar, asistir,m mejorar y concienciar son sus doctrinas. Atamos la vida, como reza uno de sus eslóganes, es el norte en plural que pretende ATMOS-Asociación de Trasplantados de Médula Ósea. Aunque llevan ya más de dos años activos, fue ayer cuando se vistieron de largo. Y lo hicieron a lo grande, presentando credenciales de idea-fuerza.

Apoyo sanitario e institucional

La presentación de ATMOS en público tuvo lugar en un repleto auditorio de la Escuela de Organización Industrial-EOI, una prestigiosa Escuela de Negocios que antes fue el Pabellón del Canadá en la Expo de 1992. Intervinieron varios/as oradores/as que introducía Lola Chaves con oficio, sin relajar las medidas de seguridad exigidas por la pandemia.

Varios expertos en trasplantes y Hematología tomaron la palabra para apoyar a ATMOS. El Dr. Pérez Simón Vicedirector del IBIS y Jefe de Servicio de Hematología en HU Virgen del Rocío) y Dra. Alicia Rodríguez (Hematóloga-Jefe de Servicio del HU Virgen Macarena) valoraron positivamente que ATMOS ocupe el lugar social que el Hospital no puede ofertar. El sabio de los trasplantes y laureado Dr. Pérez Bernal no jubila su pasión por ayudar a quienes precisan órganos ajenos para sobrevivir. Es el alma de muchos colectivos de trasplantados por su entrega. Sus emotivas palabras estuvieron cargadas de experiencia. El Dr. Rafael Lebrero, Coordinador del CRTS-Centro Regional Trasfusiones Sanguíneas, recordó que la donación de sangre es sustantiva, necesaria y entraña un mandato cívico hacia nuestros congéneres.

El Presidente de ATMOS, Antonio Silva, hizo una sentida cronología de los esfuerzos del colectivo que lidera para que sea una realidad. Paco Robles, irrepetible Escritor y periodista-filólogo, aportó su experiencia como padre de un trasplantado. Sumó su relato el superar un ictus como ejemplo de luchar la vida. Su escritura verbal hizo santo a Pérez Bernal y a su propia esposa, la conductora del acto, Lola Chaves por ayudarle a superar los obstáculos vitales. Robles ya nos hizo santos a los sevillanos cuando escribió obras como Feria de las vanidades y Tontos de Capirote.

El acto contó con amplio apoyo institucional. El Delegado sevillano del Gobierno andaluz, Ricardo Sánchez y la Teniente de Alcalde-Delegada de Sanidad, Encarnación Aguilar, hablaron claro sobre su apoyo al colectivo que se vestía de largo. Sabían del esfuerzo y voluntad de sus miembros.



La Sevilla solidaria

El acto que reseñamos tenía mucha presencia de trasplantados/as, de revividos/as, que evidenciaron que el cáncer de sangre puede superarse con voluntad, entusiasmo, ayuda de la ciencia y de los profesionales de la sanidad pública andaluza. Allí vimos a muchos por su empatía y vocación de servicio. Los pacientes oncológicos tienen cerca a los mejores profesionales.

Vimos también a una amplia representación de colectivos de trasplantados (de riñón, hígado, corazón...), hermandades pascuales, familiares de trasplantados, voluntariado y a José Manuel Soria, un ingeniero entregado a la causa de ATMOS. Conoce de cerca lo devastador del cáncer sanguíneo. El grupo empresarial que lidera (Ingemont) alienta donaciones sanguíneas y busca sin desmayo a los de médula entre jóvenes de 18 a 40 años, los candidatos/as más idóneos. La batalla de Soria organziará un acto en la UPO porque la juventud universitaria es de las más proclives a donar sangre, médula o plasma, según los números.

ATMOS es la primera iniciativa andaluza en cuanto a colectivo de trasplantados sanguíneos. REDMO, de la Fundación Josep Carreras, es un banco de donantes y ente asistencial que apoya a sus pacientes, pero por lo general viven lejos de Andalucía.

Un colectivo de servicio, Rotary Club Sevilla International, estaba bien representado en el acto que comentamos. El actual y próxima Presidente, el jurista Antonio Barba y la empresaria Ana Garrido, con su presencia avalaron que apoyar a ATMOS es el proyecto-estrella actual de dicho Club. Ya reseñamos aquí la acogida de este Rotary Club hispalense a los emprendedores y a The Hub Toastmasters.

El alma de Raez

El hijo del bombero marbellí nos impactó a todos luchando la leucemia. Su legado permanece. Digamos que está intacto. Su lema ‘siempre fuertes’ acoge una filosofía resolutiva. Cuando repetía ‘Quiero mandar toda mi fuerza y ánimo a todas las personas que estén pasando por un proceso difícil, ya sea de enfermedad o no, y decirle que todo pasa; absolutamente todo...’ brindaba por la vida. Desde el cielo del coraje, Raez reparte el ánimo que merece enfrentarse al reto de superar el cáncer.

Sin que nadie lo nombrara, el alma de Raez parecía estar omnipresente en el acto que brindaba por ATMOS. Los mismos trasplantados ayudan a quienes tienen que pasar por el trance de la aféresis para que la sangre vuelva a los cánones de la salud. Los marcadores vitales de los trasplantados llenan de esperanza para desafiar las distintas modalidades oncológicas en la sangre humana. Los científicos también se empeñan en salvar las vidas amenazadas. Cada vez el índice de supervivencia es mayor gracias al esfuerzo de nuestros investigadores.

Pero para todo ello es sustantivo donar sangre. O aportarla por si es compatible con algún paciente diagnosticado. Donar sangre es la más genuina solidaridad horizontal, la que debe alcanzar a la ciudadanía. Así lo repite el Dr. Rafael Hernández, Presidente de ADSTOS, colectivo que aglutina en Sevilla a los donantes de sangre, tejidos y órganos.

Estimados lectores: donar sangre no marea, no contagia, no duele el pinchazo, renueva el torrente sanguíneo y salva vidas. La de accidentados, parturientas, hemofílicos, pacientes oncológicos, operados.... La sangre, a pesar de los esfuerzos de la ciencia, no puede fabricarse. Es imperativo donar sangre. Pueden donar sangre, 4 veces al año, los hombres; 3 las mujeres. Entre 18 y 65 años. Los bancos de sangre necesitan estar cubiertos todo el año. Los hospitales, recuérdenlo, abren de lunes a domingo, 24H. Sin donantes de sangre y de médula todo sería muy diferente.

Donar sangre, ser compatible para hacerlo con la médula ósea es algo que salva muchas vidas que flaquean o pueden perderse. Es un acto de generosidad que no cuesta nada. Apenas el saber que hemos ayudado a alguien sin esperar sólo que su salud mejore. ATMOS, el alma de Raez y el espíritu de vencer a la adversidad estaban presentes ayer en la EOI. Nos recuerdan frases como ésta: ‘No se trata de cuántas veces te dicen que no, ni de cuántas veces te caes. Se trata de cuántas veces te pones de pie y sigues adelante’.