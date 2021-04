Blue Jeans: «Se acabó la mojigatería en literatura»

Si yo les pregunto por Francisco de Paula Fernández González es posible que no sepan a qué persona me refiero. Si les hablo de Blue Jeans seguro que les suena de algo. Y si usted es un joven lector, sabrá exactamente a quién me refiero, lo que ha escrito, dónde vive o cómo suele vestir. Porque si usted es un adolescente y lee libros será, con casi toda seguridad, fan total y absoluto de este autor nacido en Carmona (Sevilla).

Blue Jeans acaba de publicar su última novela «El campamento», un relato deudor de la literatura de Agatha Christie y que incluye aspectos de la realidad muy marcados y que actualizan, de alguna forma, este tipo de literatura.

Blue Jeans es un buen conversador y charlamos sobre esta última novela.

«Soy consciente de lo que he escrito y, finalmente, el libro ha quedado como tenía previsto. Y eso es algo que no deja de ser una alegría. Han sido meses muy duros y muy complicados para escribir, pero estoy plenamente satisfecho. Ahora, lo que suceda ya depende de los distintos gustos de los lectores y de la suerte. Salvando las distancias con Agatha Christie, esta novela es eso, un Agatha Christie actual. Sin dejar de lado mi propio estilo, se sigue el esquema clásico: diez personas encerradas en un lugar del que no pueden salir, ocurre una muerte inesperada, todo el mundo sospecha de todo el mundo y la resolución consiste en un giro argumental muy del estilo de Agatha Christie. Pero los personajes y la historia son muy del siglo XXI».

¿Es una forma de acercar un tipo de literatura muy concreto a tus lectores?

«En estos últimos días, ya me han dicho un par de chicas que van a buscar libros de Agatha Christie o que ya han comprado un ejemplar de «Diez negritos». Y eso es estupendo puesto que los jóvenes de hoy en día no conocen la obra de Agatha Christie como la pude conocer yo mismo puesto que tuve los libros de esta autora en las estanterías de casa; incluso en distintas colecciones. Si algún joven termina conociendo la obra de Agatha Christie gracias a mis novelas me sentiré muy orgulloso de ello. No creo que esta autora tan enorme necesite de ayudas, pero si es así, estaré satisfecho».