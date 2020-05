El extraño caso del hombre que, en vez de morir, se multiplicaba

El 6 de enero de 1854, nació en el Condado de Yorkshire, William Sherlock Scott Holmes, más conocido como Sherlock Holmes, sin que haya ninguna constancia de su muerte. No fue, sin embargo, hasta 1887, con la publicación de «Estudio en Escarlata» en el ‘Beeton’s Christmas Annual’, cuando su creador, Arthur Conan Doyle, lo dio a conocer al mundo. Poco podía imaginar, seguramente, el enorme éxito que llegaría a tener entre el público. Tanto, que seis años, dos novelas, y otros tantos libros de relatos después, viendo cómo su vida había sido totalmente absorbida por el personaje, decidió, con premeditación total, alevosía, y anuncio público (una carta a su madre manifestándole sus intenciones cuenta sin duda como tal), librarse de él de manera definitiva. En defensa propia, alega. Así, en 1894 apareció «Memorias de Sherlock Holmes», cuyo último relato («El Problema Final»), acaba trágicamente con el más famoso detective de todos los tiempos, cayendo al abismo en las Cataratas de Reichenbach, abrazado a aquel que lo odiaba más que Conan Doyle mismo: su archienemigo, el Profesor Moriarty, «el más peligroso de los criminales», dotado de una inteligencia y la astucia similares, si bien destinados a fines contrarios a los de este. Ambos, juntos, simbolizan la eterna lucha del bien y del mal. Las dos caras. Y su perdición común, quizá un aviso. Tantas eran las ganas que tenía Arthur Conan Doyle de no volver a escribir una sola línea sobre ambos, que no hubo ni entierro. Los cuerpos habían caído en «lo más hondo del espantoso caldero de agua». En donde «cualquier tentativa que se hiciese por recuperar a los cadáveres, estaba destinada a un fracaso irremediable». Quizá, si se hubiera molestado en localizarlo, en certificar su muerte, hubiese podido evitar lo que sucedió después. O quizá no.