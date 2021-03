«El libro negro del deporte»: Imágenes para reflexionar y reír

Encontramos a dos ‘Púgiles’ a punto de comenzar un combate. Unos de ellos (el capitalista) perfectamente equipado; el currante, por no tener, no tiene ni brazos. Encontramos a uno de tantos atletas ‘Paralímpicos’ que habiendo conseguido un puesto en el pódium no pueden acceder a él por la imposibilidad de manejarse con la silla de ruedas para subir escalones. O encontramos a ese hombre que llega a la ‘Cima’ y que descubre que no hay lugar posible en el que vivir tranquilo puesto que ¡le va a caer un avión encima! Todos los dibujos se acompañan por un texto de Eduardo Bravo. Suelen ser imaginativos y suelen ir como un guante a las ideas de Malagón. Pero no todos.

Larousse edita el ejemplar con gusto, con un formato que le va muy bien a este tipo de trabajos.

El mundo es distinto a lo que se nos vende. La realidad es dura, correosa e incómoda. Pero siempre nos quedarán los humoristas gráficos para domarla.

Calificación: Estupendo.

Tipo de lectura: Fácil aunque requiere cierto grado de reflexión porque la potencia de imágenes y textos es considerable.

Tipo de lector: Todo aquel que no se conforme con lo que le imponen en los medios.

¿Dónde puede leerse?: En el gimnasio no. Mejor sentado en un banco del parque o en casa.