«Fuego»: Un oasis en medio de la pandemia

El Teatro Real tenía programado otro espectáculo diferente al que vimos. Debería haber llegado el Ballet de la Ópera de Munich para representar su «Giselle». No fue así porque no se fiaban de lo que les podía pasar en España. No vinieron y hace unos días anulaban todo lo programado allí porque varias personas de la compañía habían enfermado de Covid-19. En Alemania. En esta pandemia están ocurriendo cosas de lo más curiosas; por ejemplo, nos refugiamos junto al enemigo pensando que está con los otros. En lugar de «Giselle», disfrutamos de «Fuego» de Antonio Gades Y Carlos Saura. Y digo disfrutamos porque el espectáculo resultó brillante, emotivo, evocador y sanador. Sí, cualquier cosa que nos acerca a la belleza en estos tiempos lo es. Por eso, el esfuerzo que hace el Teatro Real es impagable. Gastarse un dineral en la adaptación de las instalaciones, en personal; arriesgar para que la cultura siga presente en nuestras vidas no deja de ser un ejemplo de resistencia ante una catástrofe como la que vivimos.

Si los protagonistas, Esmeralda Manzanas y Alvaro Madrid (Candelas y Carmelo) estuvieron estupendos; los cantaores y cantaoras, guitarristas y el cuerpo de baile de la Compañía Antonio Gades, alcanzaron un nivel sobresaliente. La representación del Camino del Rocío, la conversación de las mujeres tendiendo la ropa (divertida, entrañable) o las escenas en las que el escenario se llena de sentimientos presentes y pasados de los amantes, van construyendo un universo en el que lo más hondo de los seres humanos, esa expresión de los sentimientos ancestral a través de la danza, se impone a la realidad.