Para el pasado 2019 tenía yo en la agenda un proyecto personal profesional que no pude cumplir. Se me metió entre ceja y ceja intentar hacer llegar a un público más amplio un poquito de la cultura más independiente y desconocida que se hace en España; mostrar libros que no consiguen espacio en los suplementos culturales, cómics que se salen de las franquicias de las majors y cosas más raras como las firmas de ilustraciones que se sustentan a base de comissions y obras autopublicadas. En mi carpeta de «Temas» hay también apuntes para asuntos como los de eventos del mismo corte o referencias de autoeditados de Amazon.

Dejé mi idea en barbecho por falta de tiempo y desinterés de las redacciones a las que acudí. Pero yo tengo el defecto, o la virtud, de encontrar cierto gusto en darme una y otra vez contra las paredes como mosca de septiembre. Adolezco de eso que en los hombres se llama persistencia y tenacidad que en las mujeres se suele resumir con un: «Es un poco pesadita».

Así que he seguido en movimiento, búsqueda y asalto de gente por las redes sociales hasta que topé, por mediación de Fran Cornejo, con Gabriel Ramírez que, como responsable del cultural de El Correo de Andalucía, Aladar, ha tenido a bien brindarme la ocasión de sacar adelante el espacio «La Cara Oculta» que comenzará a publicarse en breve en esta cabecera vetusta y señorial, decana de columnas y tipos.

Quiero agradecer la confianza que depositan en mí y en mis parcos talentos, pero, sobre todo, dar las gracias por crear una ventana para los escritores y autores que se dejan la piel en sus obras para luego recibir unos muy pobres resultados, ser mangoneados por las editoriales, ignorados por los críticos y, esto es lo más importante, desconocidos para los lectores.

Aladr no sólo está apostando por mis capacidades como documentalista y redactora, lo que ofrece es una oportunidad de visibilidad casi única para todos aquellos creadores indies, underground y minoritarios, que en, muchas ocasiones, quedan relegados a estas etiquetas no causa de una falta de calidad en sus envites, sino porque sus trabajos fracasan lastrados por distribuciones ruinosas o sellos indolentes.

Tengo la suerte de que algunas de mis obras formen parte de los catálogos de los tres grandes grupos editoriales de nuestro país y no reniego de ellos, ni mucho menos, pero va a ser un auténtico placer poder ofrecer a los seguidores de Aladar propuestas sorprendentes, que se salen de lo normal, que no tienen bonitos carteles en las librerías, ni apoyo en suplementos culturales de supuesta intelectualidad y relumbrón.

Quiero descubriros, nenas y nenes, cosas que no sabíais que existían, hecha por gente de aquí y ahora mismo. Sin traducciones de por medio, sin eso de «Número 1 en USA» en la faja, sin marketing detrás ni logos muy importantes en las portadas.

Os voy a enseñar cosas que nadie os ha enseñado antes; os voy a llevar a la Cara Oculta del panorama creativo.

¿Venís?

