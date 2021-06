La Cara Oculta - Cosplay

En la actualidad se ha generado cierta controversia al degenerar esta subcultura hacia el fetichismo, ya que disfraces (fabricado en serie) de personajes populares se utilizan como gancho para canales o vídeos pornográficos o erótico. Esto no deja de ser una simplificación de arte heterogéneo que va mucho más allá de comprar un disfraz y sacarse con él un par de fotos en pose y pasarlas por cualquier filtro.

Para que veáis que no exagero os dejo este enlace con un vídeo centrado el traje de Jugernaut de Marvel Comic .

Al mismo tiempo el cosplayer más puro es modelo y sastre (en algunos casos me atrevo a decir que ingeniero) de su vestimenta. Hay ejemplos de cosplayer que logran recrear personajes con efectos casi cinematográficos en sus trajes y que incluso superan en fidelidad y espectacularidad a lo que pueden hacer grandes productoras de cine.

En principio el cosplay no sólo busca el impacto estético, también tiene un componente actoral que en sus máximas expresiones llevan a espectáculos de danza, acrobacias, artes marciales o esgrima.

Por supuesto el c osplay se ha diluido, se ha simplificado en una vertiente más comercial que se reduce a la utilización de disfraces para azafatas de imagen o de animadoras de eventos, sobre todo en ferias y convecciones de cómics y videojuegos. Aunque esto se podría juzgar más como una especie de mascotas corporativas o simple reclamo.

Por eso escribo esta semana sobre cosplay o lo «de los disfraces» que utilizo cuando no me viene un sinónimo a la cabeza.

Un par de lectores me han comentado que varios de los conceptos que utilizo les son totalmente desconocidos, «Demasiado modernos» (sic). Por supuesto, siempre está San Google para solucionar dudas, pero quería yo comentar uno que cito cuando toca y además mostrar alguno de los ejemplos de nuestro país sobre el tema.

A mí su Vega de la saga «Street Fighter » me ha ganado, pero yo reconozco que soy muy básica.

Acude como invitado a eventos donde además vende las láminas de fotografías que protagoniza. No tiene un fotógrafo fijo, pero colabora habitualmente con javi_ferphotography y TENGUSTUDIO .

Cosplayer masculino, que no hay muchos, de Murcia que lleva en esto seis años. Se centra en la realización de disfraces para otros modelos que crea desde cero y bajo demanda. Lo que hace con foam, resinas, siliconas, PVC y otros materiales es increíble: máscaras, armaduras o armas que además pinta o en las que integra leds. Podéis ver el proceso de fabricación en sus galerías.

Morgana

De las pocas cosplayer que he encontrado con dominio propio y bajo el epígrafe de profesional, su web encaja perfectamente en ese calificativo; destacan las fotografías y se echa de menos algo de información sobre los procesos de producción de las mismas. Buceando en sus diversos perfiles he encontrado que ella misma cose y se encarga del maquillaje, peluquería y el body painting de sus motivos. Más en plan búsqueda de acosadora digital, he descubierto que andaba por Madrid, lleva ocho años con esto y la verdad es que ya con su primera performance que data del 2012 prometía. Juzgad vosotros.

En la firma de las imágenes que expone en redes se repite la de José Manchado y la de Sofia Arenas, que puede que sea ella misma, pero esto de los seudónimos es lo que tiene a la hora de figurar.