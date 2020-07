«Rebeca»: El inicio de la etapa americana de Hitchcock

En la misma, la protagonista (cuyo nombre y apellido de soltera nunca son mencionados) relata cómo, trabajando de dama de compañía de una acaudalada mujer, se enamora de un viudo, Maximiliam de Winter. Se casan y van a vivir a Manderley, la sombría mansión de él en Cornwall. La insegura joven se siente fuera de lugar en el majestuoso entorno y se obsesiona con la figura de la anterior esposa, la bellísima Rebeca, convencida de que su marido no se resigna a haberla perdido. La siniestra ama de llaves, la señora Danvers, alimenta cruelmente los miedos de la joven heroína, mientras que se va desentrañando el misterio que envuelve a la fallecida.

Tras barajarse otras candidatas, la entonces inexperta y desconocida Joan Fontaine, consiguió el papel. Era una actriz de registro muy limitado – de la expresión de agobio a la de ensoñación...y vuelta...- , pero tuvo la buena suerte de encajar perfectamente en el personaje. Para propiciar que la Fontaine conectara con el estado de inseguridad y desconfianza permanentes de la protagonista, el método de Hitchcok fue malicioso, ya que buscó el aislamiento de la joven, comentándole que el resto del reparto tenía pésima opinión de ella. Esto era cierto en el caso de Laurence Olivier, pero pese a que la relación de los actores no fue buena, supieron recrear convincentemente en pantalla la profundidad de los sentimientos que unen a la pareja.

La mujer que da título a la historia no aparece nunca en pantalla, pero se erige en una presencia ominosa que se cierne sobre la pareja. Judith Anderson encarnó a la señora Danvers aportando el aura funesta que requería el ama de llaves con tal acierto, que todavía hoy está considerada como una de las villanas más temibles del séptimo arte. Manderley, situada junto a escarpados acantilados cubiertos de niebla, se erige con sus solemnes salones y sus sombríos senderos en otro personaje más de la historia. No se pudo recurrir a una verdadera mansión, ya que en Estados Unidos no había caserones de estilo inglés y el estallido de la segunda Guerra Mundial imposibilitaba rodar exteriores en Europa, por lo que la solución fue construir una gran maqueta.

La realización de la película fue dura para los implicados en la misma. Se palpaba una tristeza de fondo por el inicio de la conflagración bélica al otro lado del océano, acentuada porque gran parte del equipo técnico y artístico era inglés. A esto se sumó que la relación entre Selznick y «Hitch» fue difícil. Ambos compartían un certero olfato sobre lo que funcionaba en taquilla, pero sus acusados puntos de vista sobre el proceso creativo eran muchas veces divergentes. Por ejemplo, Selznick pretendía la mayor fidelidad posible a la novela, mientras que, en el caso del director inglés, la trama solía ser una excusa para reflejar su percepción de la condición humana.