«Un planeta de virus»: Entender qué es un virus y la que puede organizar

Tendemos a pensar que los libros que hablan de ciencia son difíciles, áridos y correosos. Y eso es falso. Los hay que, efectivamente, son inaccesibles para el común de los mortales, pero los hay asequibles para cualquier tipo de lector, más que interesantes y, sin duda, necesarios. Uno de estos libros es el que firmaba el año 2015 el divulgador Carl Zimmer y que titulaba «Un planeta de virus» («A planet of viruses»).

Los descubrimientos que ofrece este libro son maravillosos. Y van desde la anécdota a la estadística, pasando por asuntos más técnicos. El repaso que se da al universo de los virus recorre el camino desde el principio de los tiempos hasta el año 2015. Efectivamente, la Covid-19 no existía aunque Zimmer ya decía en el libro lo siguiente: «Estaríamos mejor preparados contra estas emergencias (pandemias) si no nos cogieran siempre por sorpresa. La siguiente plaga puede llegar cuando otro virus que anide en un animal salvaje salte a nuestra especie; un virus del que quizá aún no tengamos noticia». Y así ha sido. Pone los pelos de punta e irrita a partes iguales leer estas cosas en una obra editada hace ¡5 años!

El repaso nos adentra en el mundo de, por ejemplo, la viruela; una enfermedad que se llevó por delante al 90 por ciento de la población nativa de América central cuando llegaron hasta allí los conquistadores; un virus que, «en los últimos tres mil años puede haber matado a más personas que ninguna otra enfermedad sobre la faz de la Tierra». Se erradicó en 1977.