Así recuperó una mujer el dinero estafado en tiempo récord

Una vecina de la localidad onubense de Hinojos, Isabel Barrera, ha conseguido recuperar en solo nueve días 2.170 euros que le estafaron mediante una llamada telefónica, debido a que, entre otras cosas, los estafadores enviaron el dinero a su mismo banco, por lo que la entidad bancaria tuvo tiempo de retenerlo e impedir que se moviese a otra entidad.

Según ha explicado a elcorreoweb la afectada, el lunes 5 de diciembre recibió una llamada que aparentaba ser de su mismo banco, Unicaja, en el que, presuntamente, se le daban instrucciones para solucionar un problema surgido tras intentar hacer una gestión fallida a través de la web.

Como indica, unos minutos antes recibió un mensaje en su teléfono móvil avisándole de que su cuenta corriente había sido abierta desde un dispositivo de los no habituales para ello, “y como se trataba de un aviso de los habituales” cuando, por ejemplo, se accede desde un teléfono que no es el siempre o cosas similares, entendió que “se trataba de una acción normal del banco”, que le pedía que indicase en un enlace si estaba siendo víctima de una posible estaba o era ella la que había entrando en su cuenta desde un terminal no habitual.

“Era un engaño real”

Eran tan real el mensaje, dice, que que “que llegaba al móvil en el mismo hilo en el que llegan todos los mensajes, por ejemplo, para confirmar una transferencia”, de modo que los estafadores habían accedido al teléfono de esta mujer introduciendo el mensaje en el hilo de los del propio banco, de modo que se disimulaba perfectamente como uno oficial de la entidad.

Al entrar en el enlace, la web no tenía movimiento alguno, y tras cerrarla recibió una llamada con el teléfono de su banco en su pantalla, por parte de una operadora “sumamente amable y empática” que comenzó a hablar con ella, indicándole que habían recibido en el banco una alerta de posible estaba y la habían llamado para proteger su cuenta.

En la conversación, la convencieron para que diese la contraseña de acceso a la cuenta, momento en que se cortó la llamada, y decidió entrar en su cuenta corriente inmediatamente, para comprobar que se habían hecho dos transferencias en cuestión de segundos: una de 930 y otra de 1.240 euros, además de tener un Bizum de 4,99 que no llegó a hacerse.

Denunciar rápidamente es clave

Rápidamente, puso una denuncia ante la Guardia Civil, y con esa denuncia se fue a su banco, donde le informaron de que el dinero había sido transferido a una cuenta del mismo banco, un error de los estafadores que ha sido vital, ya que el banco lo retuvo preventivamente, y solo nueve días después recibió la notificación del banco que le indicaba que el dinero era enviado a su cuenta, lo que ya ha sido efectivo.

Isabel Barrera ha recordado que hay que tener en cuenta una serie de claves básicas que ella obvió, como que los bancos nunca mandan al móvil enlaces para ser abiertos, el servicio de Atención al Cliente nunca llama a nadie, y nunca se pide un código de seguridad por teléfono.