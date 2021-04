Crecen los municipios andaluces que superan la tasa 500

Ello supone un aumento de 16 municipios en relación a los 61 que tienen vigente únicamente el cierre perimetral hasta las 00.00 horas del próximo viernes 30 de abril, mientras que son seis menos que los 43 que no tienen actualmente actividad no esencial.

Un total de 114 localidades andaluzas superan este martes 27 de abril la tasa de 500 casos de coronavirus Covid-19 por cada 100.000 habitantes en 14 días fijada por la Junta como criterio para el cierre perimetral y 37 de ellas la tasa de 1.000 casos que obliga a suspender toda actividad no esencial a 48 horas de que se vuelvan a actualizar las restricciones vigentes por municipios.

Los otros 77 municipios que superan la tasa de 500 casos por cada 100.000 habitantes en 14 días sin alcanzar el millar son cuatro en la provincia de Almería, Benahadux, Viator, Pechina y Líjar; siete en Cádiz, Algodonales, Setenil de las Bodegas, Barbate, Ubrique, Espera, El Bosque y Alcalá del Valle; y tres en Córdoba, Palenciana, Fuente-Tójar y Benamejí.

En la provincia de Granada son 30, Nigüelas, Lecrín, Dúrcal, Valle del Zalabí, Villa de Otura, Benalúa, Alhama de Granada, Chauchina, Benalúa de las Villas, Fuente Vaqueros, Santa Fe, Castril, Cijuela, Peligros, Lújar, Escúzar, Lugros, Jun, Íllora, Dehesas de Guadix, Marchal, Güéjar Sierra, Quéntar, Pulianas, Villanueva Mesía, Fonelas, El Valle, Montillana, Iznalloz y Zafarraya.

A ellos se suman ocho en la provincia de Huelva, Almonaster la Real, Galaroza, Cartaya, Cumbres de San Bartolomé, Rociana del Condado, Santa Ana la Real, Almonte y Chucena; y 16 en la provincia de Jaén, Quesada, Sorihuela del Guadalimar, Guarromán, Santo Tomé, Pegalajar, Linares, Arquillos, Sabiote, Valdepeñas de Jaén, Noalejo, Hinojares, Arroyo del Ojando, Beas de Segura, Torreblascopedro, Alcalá la Real y Castillo de Locubín.

En la provincia de Málaga hay dos, Almargen y Periana, y siete en la provincia de Sevilla, Estepa, Aznalcázar, Casariche, Lora de Estepa, El Garrobo, La Luisiana e Isla Mayor.

Varios de estos municipios tienen menos de 1.500 habitantes y en ellos la aplicación del cierre perimetral y la suspensión de toda actividad no esencial no es automática, sino que los respectivos comités territoriales de alerta de salud pública deciden si activan o no las restricciones tras analizar informes epidemiológicos específicos.