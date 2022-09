El Gobierno destina a Andalucía 328 millones para rehabilitación y construcción de viviendas

La Conferencia Sectorial de Vivienda ha confirmado este martes destinar 328.119.300 euros a Andalucía para financiar actuaciones de rehabilitación residencial y la construcción de viviendas en alquiler social en edificios energéticamente eficientes, en el marco del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia (PRTR).

Según ha detallado la Delegación del Gobierno en Andalucía, la comunidad recibirá 241.269.300 euros en 2022 procedentes del Programa de rehabilitación para la recuperación económica y social en entornos residenciales y otros 86.850.000 euros en 2023 del Programa de construcción de viviendas de alquiler social en edificios energéticamente eficientes.

"Andalucía está recibiendo más fondos que nunca antes para que los andaluces y andaluzas tengan acceso a mejores viviendas, más eficientes y económicas. La Junta debe ser diligente y ágil en la gestión de los recursos para que cuanto antes lleguen a las personas y familias que lo necesiten" ha manifestado el delegado del Gobierno en Andalucía, Pedro Fernández, quién ha pedido a la Junta que deje "de confrontar, se ponga a trabajar ya de una vez porque tiene el dinero, pero por su falta de gestión no está llegando. Un ejemplo claro es el Bono Alquiler Joven a que los jóvenes que no pueden acceder porque la Junta no ha publicado aún la convocatoria".

Fernández ha recordado, además, que los 328 millones de euros se suman a los 246,7 millones para el desarrollo del Plan Estatal de Vivienda hasta 2025 en Andalucía y 68,4 millones para la implantación del Bono Alquiler Joven, lo que suma 643 millones de euros que destina el Gobierno de España a Andalucía para actuaciones en materia de vivienda.

En la conferencia sectorial se ha sometido a aprobación definitiva un total de 1.889 millones de euros, de los que 1.389 millones de euros se destinan en 2022 a la rehabilitación y regeneración de viviendas, barrios y edificios residenciales, mientras que los 500 millones restantes se traspasarán a partir de 2023 para levantar viviendas de alquiler social.