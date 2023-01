El SAS rechaza tajantemente vincular agresiones a sanitarios a un «colapso» del sistema

La Consejería de Salud y Consumo ha defendido este lunes que "los datos reflejan claramente que en Andalucía no hay colapso en ningún nivel asistencial" y ha asegurado que "no es de recibo" vincular las agresiones a los sanitarios con "cualquier motivo ajeno a la falta de civismo y educación".

En un comunicado, el SAS, ante informaciones que vinculan agresiones a los sanitarios con "colapso" en la sanidad, ha detallado que la demora media en Atención Primaria para consulta presencial de Medicina de Familia ha pasado desde su pico máximo de 5,87 días el 28 de diciembre del 2021 a 3,48 días el día 11 de enero de 2023.

De igual manera, ha detallado que, en Atención Hospitalaria, respecto a la semana anterior --domingo, lunes y martes--, las urgencias han crecido en un 0,9%. Así, ha indicado que 34 de 51 hospitales no están en alta frecuentación y "no se ha activado ninguna fase del plan por no haber sido necesario".

Por último, ha afirmado que, con casi 300.000 profesionales más en el sistema, la tasa de agresiones ha disminuido con respecto a 2018. "Seguimos tomando medidas y acciones para reducirlas, siempre apoyando al profesional agredido con las acciones previstas en el plan de agresiones del SAS", ha concluido.