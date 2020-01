«Existe un desconocimiento generalizado de la comarca de Doñana»

La empresaria Sandra Escobar está especializada en el sector del turismo Guadalquivir-Doñana. Desde el año 2002 se dedica a la promoción de esta zona, participando en las diferentes actividades de turismo agroactivo y contemplativo. Además, desde 2009, es experta en organización para dar visibilidad a las Islas del Guadalquivir, con la marca Turisla Doñana. En 2013 consiguió las autorizaciones para desarrollar caminos del Rocío y actividades en el río desde el pantalán de Isla Mínima y creó la Doñana Exclusive S.L.U. Trabaja actualmente en el proyecto “Isla del Guadalquivir y Doñana” y está en conversaciones con la Junta de Andalucía para la puesta en valor de este entorno, sus pueblos y gentes.

P- Tengo entendido que, aunque nacida en Sevilla, está catalogada como marismeña...

R- Nací en Sevilla capital, pero desde los 9 meses criada en Isla Mayor. Sí, así es, catalogada como marismeña por las empresarios hosteleros, ganaderos, rejoneadores, pescadores, cazadores, toreros, agricultores, guardas... Tengo pasión por esta zona y, a lo largo de mi experiencia profesional, he adquirido amplio conocimiento de 1os 14 municipios del espacio Guadalquivir-Doñana del Parque Nacional y Natural en Andalucía. Además, he sido gestora de recursos hípicos y he realizado diversos cursos cursos específicos en Doñana Parque Nacional, en 2007/08. En Isla Mayor estuve trabajando como agente de desarrollo turístico y comercialización de ecoturismo de Doñana .

P- ¿En qué consiste su nuevo proyecto “Isla del Guadalquivir y Doñana”, en el que está interesada la Junta de Andalucía?

R- Tiene como finalidad unificar estos espacios en las provincias de Sevilla 5M, Huelva8 y Cadiz1M, su aprovechamiento turístico. A través de excursiones pretendo hacer más visible y sostenible este entorno, mediante el difícil equilibrio entre el desarrollo ambiental, económico y social. Promuevo, y no sin dificultades, la iniciativa “Islas del Gualdalquivir y Doñana” que ha contado con la ayuda de la Fundación Cajasol a través del Programa 100 Caminos al Éxito. La Cámara de Comercio de Sevilla ayudó con el plan empresarial para solicitar un crédito microbank a La Caixa, préstamo personal para la puesta en marcha de las excursiones.

P- ¿Cuáles son los principales valores naturales de la zona de las marismas del Guadalquivir, además del propio río que surca Sevilla, rodea Doñana y desemboca en Sanlúcar?

R- Ofrece innumerables recursos, dependiendo el interés del colectivo que quiera conocer este territorio. Existen acontecimientos como el 500 Aniversario de la Vuelta al Mundo y el 50 Aniversario de Parque Nacional de Doñana, que hay que potenciarlos. A ello se le suman los equipamientos de uso público y privado de proveedores con los que colaboro para crear las experiencias. Mi valor en el territorio es la experiencia y la organización para el disfrute de los usuarios.

P- Destaca especialmente la riqueza de aves que despierta el interés sobre todo del turismo ornitológico, ¿no es así?

R- Es un verdadero paraíso de especies ornitológicas. Pero también es un conjunto, fruto de factores como la calidad de nuestras aguas, cultivos ecológicos, ecosistemas zonas protegidas, conservación de espacios, todo ello hacen una suma para que los que vivimos en estos territorios hagamos tanto para los animales, plantas y turistas un verdadero paraíso en lo que podemos disfrutar de una maravillosa experiencia en estos espacios.

P- ¿Qué otros aspectos llaman la atención de los turistas que visitan esta particular geografía andaluza?

R- Hay infinidad de recursos, gracias a los diferentes caracteres de los pobladores de estos territorios, que se diferencian por sus culturas en una comarca común para las tres provincias andaluzas. Es decir, hay puntos fuertes y diferentes complementarios como son la historia, el folclore, los caminos hacia el Rocío, las carreras de caballos por la playa, ferias agroalimentarias -como el arroz y el cangrejo rojo americano-, el golf, la agricultura ecológica, el acogimiento de sus gentes, el clima y un largo etcétera.

P- ¿Cree que este entorno natural es poco conocido por los sevillanos, excepto por la consabida visita los fines de semana para tomar arroz con pato o con cangrejo?

R- En general existe un desconocimiento incluso entre los empresarios de la comarca de Doñana, así lo considero desde mi punto de vista profesional. Opino que tanto los sevillanos como el resto de andaluces o el turista nacional e internacional, merecen una identificación común explicativa que puedan conocer y así elegir sobre lo que quieren invertir de su tiempo.

P- ¿Para una mejor movilidad de los turistas, excursionistas, paseantes y habitantes de la zona se tendrían que mejorar los accesos de la carretera de Isla Mayor hasta Isla Mínima y desde Isla Mayor al centro de Visitantes "José Antonio Valverde"?.

R- Hay mucho por hacer, aunque una muy buena inversión y necesaria del territorio es la contratación de capital humano, de personas expertas que aportan con su gestión riqueza con la visibilidad suficiente en el ámbito económico, para convertir en una cadena circular con todos los eslabones necesarios que harían brillar esta comarca en Andalucía.