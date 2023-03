Fuente Obejuna inaugura la primera ‘Calle de la Inclusión’ de nuestro país

Fuente Obejuna se ha convertido hoy en el primer municipio español con una ‘Calle de la Inclusión’, tras aprobar la petición realizada al Ayuntamiento por parte de estudiantes y docentes del Colegio Público Rural Maestro José Alcolea de la localidad.

La alcaldesa de Fuente Obejuna, Silvia Mellado, y el presidente del Grupo Social ONCE, Miguel Carballeda, han participado junto al director general de Personas con Discapacidad de la Junta de Andalucía, Pedro Calbó, en el descubrimiento de la placa de la nueva calle en un acto al que han asistido cientos de estudiantes de la localidad cordobesa que han podido disfrutar de una fiesta de la inclusión, con presencia de charangas y de globos. También el delegado de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, y el director de la ONCE en Córdoba, Francisco José Valderas, han participado en la presentación.

En una plaza Lope de Vega abarrotada de público infantil, con todos los alumnos de los centros educativos de Fuente Obejuna, que han hecho un alto en sus clases para asistir al acto, la alcaldesa dijo “Fuente Obejuna ha vuelto a hacer honor a su frase célebre de ‘Todos a una’, desde el respeto a la diversidad”, afirmó Silvia Mellado, que invitó a todos los municipios de España a que se sumen a esta iniciativa en defensa de la inclusión. “La inclusión es un asunto prioritario que debería estar fuera del debate político”, afirmó.

A continuación, Alejandro y María, dos escolares del municipio que han leído un breve discurso por la inclusión, destacando que gracias al trabajo realizado en el concurso han aprendido valores tan importantes como la felicidad de compartir, el respeto a los demás y la no discriminación de ninguna persona.

“La ONCE se parece mucho a Fuente Obejuna”

El presidente del Grupo Social ONCE sostuvo que la ONCE “se parece mucho a Fuente Obejuna porque desde que se creó hemos tratado de ir todos a una con el resto de cuatro millones y medio de españoles que tienen algún tipo de discapacidad”, dijo. “Desde entonces hemos ido reclamando inclusión e igualdad de oportunidades para todas las personas, independientemente de sus circunstancias”, añadió. Carballeda animó a los melarienses, andaluces y españoles “a no negar oportunidades a ninguna persona que necesite ayuda”. En este sentido destacó el impacto positivo que tiene crecer y educarse junto a un alumno con discapacidad en clase para el desarrollo inclusivo de las personas. “Hemos intentado siempre construir una sociedad mejor -concluyó el presidente del Grupo Social ONCE-. No cerréis nunca las puertas a nadie para hacer entre todos un futuro más inclusivo”.

Después, estudiantes, autoridades, maestros y niños se han desplazado guiados por una charanga hasta la zona aledaña a la piscina municipal donde se ha descubierto la placa de la ‘Calle de la Inclusión’. Un emotivo momento que ha estado arropado por el calor y el cariño del público.

Además, las autoridades han accedido a uno de los seis parques infantiles de las aldeas que componen Fuente Obejuna, para descubrir otra placa que los identificará como ‘Parque de la Inclusión’.

La iniciativa parte del 39 Concurso Escolar del Grupo Social ONCE que, en esta edición, ha invitado a las personas participantes a trabajar y debatir para conseguir ciudades y municipios sin barreras, impulsando la inclusión y la accesibilidad de todas las personas.

Los escolares y docentes de las seis aldeas de este centro educativo del municipio han realizado una lona, a modo de valla publicitaria, con un diseño que ponía en valor la importancia de lograr una ciudad sin barreras, así como una sociedad inclusiva.

Tras la elaboración de este trabajo el Concurso propuso la idea de que todos los municipios de España asignaran el nombre a una calle o un lugar público como ‘Calle de la Inclusión’. Un gesto que contribuye a poner el foco en la importancia de crear una sociedad más inclusiva y justa e invita a la reflexión de todos los que pasen y vivan en ella.

A través de una petición formal al Ayuntamiento de Fuente Obejuna y la recogida de firmas por parte de escolares y docentes, el consistorio cordobés ha impulsado esta iniciativa convirtiéndose así en la primera localidad española en disponer de una Calle de la Inclusión dentro de su callejero.