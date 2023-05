Jesus Atencia. El camino hacia la alcaldía de Vélez-Málaga

Cada cual puede opinar sobre el acierto o error de sus iniciativas o de sus proyectos, sin embargo, el sentimiento de su equipo y de sus vecinos es que echa el resto, además de horas indecibles, cumpliendo con su trabajo como edil. Puede que esta sea uno de los activos personales que le ha valido el increíble apoyo que reflejan las urnas.

Los minutos de entrevista iban pasando, sin prisas y, el ahora candidato, no evitaba ninguna de nuestras preguntas, ni las más escabrosas. Atencia no se escondió en la retórica ni en la demagogia para vadear tema alguno. Mostró una imagen de absoluta transparencia, se ve claramente que no necesita impostar su opinión, la da, y lo hace con mesura. Luego se puede o no, estar de acuerdo con él, pero se muestra sincero.

Le trasladamos las críticas más frecuentes a su gestión, aquellas que percibimos entre los vecinos, y nos aclaró sus posturas. Es buen jugador, acepta esos reproches deportivamente e incide en su esfuerzo por hacerse entender, por revertir el rumor intencionado en diáfana explicación de sus proyectos.

Pero, Atencia debe asumir su lado oscuro y así se lo expusimos, esto es: su partido nace como reivindicación jurídica de Torre del Mar como municipio escindido de Vélez-Málaga. Insistimos en abordar el trasunto de este objetivo. Fue entonces cuando confirmamos la madurez política de Atencia y su conexión con la realidad. Asumió sin rodeos que este es un objetivo totalmente superado y olvidado, entendiendo que ya no procede, que además de que lo impide la legislación vigente no es positivo ni responde ya a los objetivos del GIPMTM. La revitalización de Vélez- Málaga como entidad local única, unida y compacta es su objetivo y ya no caben ni proyectos independentistas ni fisuras.

Tras este nuevo y claro planteamiento solo cabe una explicación, la realidad de su trabajo diario le ha hecho comprender las necesidades de su pueblo, las verdaderas aspiraciones de su gente, es entonces cuando Atencia, consciente del apoyo recibido, se ha visto como alcalde, con verdaderas posibilidades de serlo. Entendemos que, esta opción y la implicación constante con el devenir del municipio, le han hecho elevar sus miras y dar un salto de calidad institucional. Ahora Vélez-Málaga en su totalidad es el epicentro del trabajo de Atencia. En su mirada, en la ilusión que expresa, se advierte la madurez adquirida por este político local que, sin más aspiraciones que su pueblo y su gente, porque a ningún partido nacional debe nada su agrupación, desea sobre todas las cosas ser el alcalde de todos. Experiencia ya tiene, ahora deberá demostrar si el trabajo de estos últimos cuatro años se revalida con un “sorpasso axárquico” a las siglas nacionales.