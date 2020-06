Juanma Moreno abordará la vuelta al cole sin distinguir entre Pública y Concertada

El presidente de la Junta de Andalucía, Juan Manuel Moreno, fue ayer tajante afirmando que “el gobierno andaluz ha pedido al gobierno central que no se olvide de nuestros alumnos de la Concertada, que son el 20% en Andalucía, porque son también alumnos públicos”.



El máximo mandatario andaluz respondió así a la pregunta sobre la distribución de los fondos anunciados por Pedro Sánchez para Educación, quien afirmaba que serían únicamente para la educación pública. En la rueda de prensa posterior a la última videoconferencia de presidentes regionales, Moreno Bonilla añadió que en Andalucía “la educación pública y la concertada forman parte del mismo sistema educativo, y por tanto, no debemos crear un conflicto artificial donde no lo hay, porque no existe, salvo que quiera crearse”.



El líder regional hizo alusión al artículo 3.3 de la Ley de Educación de Andalucía (Ley 17/2007) , en el que indica que el Sistema Educativo Público de Andalucía (SEPA) está compuesto, entre otros, por los centros docentes públicos de la Junta u otras corporaciones y los centros docentes privados concertados.



Sobre las ansiadas instrucciones que regulen el comienzo del próximo curso 20/21, Juanma Moreno indicó que la idea es publicarlas “antes de que finalicen el mes de junio, por que yo sé que generan, y han generado, mucha inquietud entre los equipos directivos y docentes, a los que quiero agradecer la labor que han realizado este tiempo”. Moreno permitiría así a dichos equipos directivos dedicar los primeros días de julio a organizar la vuelta al cole con garantías sanitarias y organizativas.



Más docentes y dispositivos electrónicos



Otro de los titulares que dejó la comparecencia del presidente fue la del anuncio de dotar con más profesorado a los centros escolares andaluces para el próximo curso. Moreno indicó que “la principal apuesta del gobierno andaluz es la de reforzar las plantillas de profesores, ahora con mucha más necesidad, independientemente de los fondos del gobierno central, los cuáles aún no han sido concretados”, porque, para el malagueño, “vamos a tener que estar muy pendientes de la evolución de la pandemia”.



Igualmente, matizó que, dicho refuerzo, tiene más sentido “por las propias contingencias que puedan surgir el próximo curso escolar, que esperemos no las haya. Tenemos, como gobierno, que prever el peor escenario y eso supone una refuerzo de nuestras plantillas”, afirmó.



El líder popular indicó que se realizará, igualmente, una inversión en reducir la brecha digital, pues “si algo nos ha enseñado esta pandemia es que tenemos que mejorar este aspecto, no sólo por los dispositivos en sí, sino por la necesidad de comunicarnos a través de ellos, seguir manteniendo las clases, siendo instrumentos de presente y de futuro”.



Ratios flexibles y presencialidad



Anteriormente, el presidente de la Junta de Andalucía manifestó que los andaluces deben sentirse “satisfechos” porque el ministerio de Educación ha incluido en su posición dos aspectos que para el gobierno andaluz “eran claves como es el que el próximo curso sea enteramente presencial y que se flexibilice el número de alumnos por aula”.



“Para los alumnos no sólo es importante recibir clase, sino ir a clase. Aprender juntos, conviviendo, compartiendo el estímulo de los docentes y la inquietud de los compañeros, compartiendo juegos y ocio y deben hacerlo en el ambiente más adecuado, que es la escuela o el instituto, sin que los instrumentos tecnológicos necesarios para el aprendizaje a distancia puedan añadir ningún tipo de desigualdad entre unos y otros”, matizó.



El presidente andaluz, que ha insistido en que “hay que hacer las cosas bien y más aún cuando se trata de un tema tan importante como es el de la enseñanza”, explicó que si se trata de determinar el número de alumnos que tiene que haber por clase, lo primero que hay que tener en cuenta es que en cada municipio la realidad es distinta y que, por cuestiones de población, hay ratios menores, mientras que en otros éstas son mayores. “Una vez establecidas las condiciones generales del curso, lo conveniente es que las comunidades autónomas tengan un margen razonable para establecer, junto con los docentes, las AMPAS y toda la comunidad educativa el nivel de ocupación de las aulas y siempre bajo la premisa de mantener todas las garantías sanitarias y buscando el normal funcionamiento en las aulas”, concluyó.