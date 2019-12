La carnavalera que hizo historia como dama ahora es escritora

Así, recorre la historia de un carnaval que ha tenido distintas fases a lo largo de su historia, e incluso varios años en los que se celebró en la década de los 90, hasta que fue recuperado, en parte gracias a la peña carnavales ‘La Jabá’, cuya sede oficial fue la elegida para la presentación oficial del libro.

Sobre su pasión por esta fiesta viene de lejos, aunque desde que tiene uso de razón se ha visto en una fiesta carnavalera más o menos oficial, y siempre intentando pelear por defender las cosas culturales de su pueblo.

Recuerda que en su día, siendo pequeña todavía, fue a ver a uno de sus primos cantar, “y desde entonces no me he perdido una sola gala del carnaval y también me apuntaba si podía ir a algún bar a verlo”.