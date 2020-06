La ONCE rinde homenaje a la romería del Rocío en un cupón

La ONCE quiere rendir su particular homenaje al Rocío, al que tenía previsto dedicar la imagen de su cupón del lunes 8 de junio, al término del Año Jubilar Rociero, aunque finalmente no ha sido comercializado ni será sorteado por la situación de estado de alarma por la crisis del Covid-19.

A pesar de ello, la ONCE quiere utilizar la imagen ya diseñada del cupón para expresar su cariño y visualizar su reconocimiento a las hermandades que lo integran, según ha trasladado en una carta el delegado territorial de la ONCE en Andalucía, Ceuta y Melilla, Cristóbal Martínez, al presidente de la Hermandad Matriz de Almonte, Santiago Padilla.

"Queremos que todas las hermandades que conforman la romería del Rocío sientan cerca el respeto y el cariño de los hombres y mujeres de la ONCE en un año tan especial para todos", sostiene Martínez, quien subraya que la ausencia física de los cupones y del propio sorteo no alteran en nada el afecto que la ONCE mantiene "por una de las tradiciones sociales, culturales y religiosas con mayor arraigo entre los andaluces".

El delegado territorial de la ONCE se ha comprometido a volver a llevar la imagen del Rocío al cupón en una fecha por determinar coincidiendo con la romería de 2021, "como muestra de nuestro compromiso con los valores de hermandad y solidaridad que el Rocío defiende y que tan necesarios son en estos momentos para afrontar los retos que la sociedad tiene ahora por delante para superar los efectos de la pandemia del coronavirus en todos los órdenes de nuestras vidas".

A su juicio, este Rocío también va a ser "muy especial y muy sentido" para los vendedores de la ONCE que viven cada año la romería "con emoción y con intensidad".

En marzo de 2018, un visitante de la ermita del Rocío se llevó los 17 millones de euros que ofrece el Sorteo del Día del Padre, vendido a las puertas del templo. Debido a la suspensión de los sorteos de la ONCE por el estado de alarma, el Sorteo del Padre no pudo celebrarse en su fecha de este año y tendrá lugar el próximo 21 de junio.

La ONCE arrancará el próximo lunes, 15 de junio, sus sorteos del cupón, con sus vendedores y vendedoras "a pie de calle". Desde el pasado 25 de mayo, existe también la opción de adquirir las loterías 'Super Once', 'Triplex', 'Eurojackpot' y loterías instantáneas en los establecimientos autorizados o en la web www.juegosonce.es