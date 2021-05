La pandemia aumenta la frecuencia de masturbación de los andaluces

La masturbación es un hábito tan antiguo como el ser humano, pero aún marcado por una serie de tabús sociales que impiden a los hombres hablar abiertamente sobre una actividad que practican más del 90% de los hombres españoles. Coincidiendo con el mes de la masturbación y para conocer los hábitos de masturbación entre los hombres españoles, MYHIXEL , empresa líder en el bienestar sexual masculino, ha elaborado la primera edición del estudio MYHIXEL sobre la masturbación en España. En él, se destaca que el 60% de los españoles se masturba más de dos veces por semana.

Masturbarse en tiempos de pandemia

En este 2021, el mes de la masturbación ha coincidido con la finalización del Estado de Alarma. En los momentos más restrictivos de la crisis, la población tuvo que enfrentarse a medidas de confinamiento domiciliario que, unidas a una situación de ‘nueva normalidad’, han tenido un impacto directo en el aumento de la masturbación. Por ello, 1 de cada 3 andaluces considera que el confinamiento y la reducción de las interacciones sociales ha provocado un aumento de la masturbación.

Sin embargo, a pesar de este aumento de la frecuencia, el estudio MYHIXEL sobre la masturbación en España pone de manifiesto que los andaluces son los que menos se masturban durante la semana, situándose por debajo de la media nacional ya que solo 1 de cada 2 reconoce masturbarse dos o más veces de lunes a domingo.

Además, los hombres de esta región lideran el ránking de encuestados que afirman que nunca se masturban, con un 11,5%, un porcentaje superior a los madrileños (9,9%), los catalanes (8,5%) y los valencianos (6,4%).

Según Jesús Rodríguez, sexólogo de MYHIXEL: “La masturbación siempre se ha practicado, pero no es una conducta que se exhiba ya que pertenece al universo de lo íntimo. La conducta de masturbación y sobre todo el sexo en la edad adulta, en la vejez, siguen siendo temas incómodos para muchos”.

A pesar de que hablar abiertamente de la masturbación y su frecuencia es todavía un tema incómodo para la mayoría, los habitantes de esta región al sur de España no parecen estar preocupados por el “qué dirán”. O al menos eso se desprende del estudio MYHIXEL sobre la masturbación en España, en el que el 53,6% de los andaluces está en desacuerdo con la afirmación “no reconozco que me masturbo porque me sentiría incómodo si otros lo supieran”.