Lanzan el primer directorio andaluz con mujeres profesionales del sector TIC

La Consejería de Economía, Conocimiento, Empresas y Universidad ha puesto en marcha una campaña para animar a las mujeres profesionales que desarrollan su actividad en las tecnologías de la información y las comunicaciones a a su participación en el primer directorio andaluz, iniciativa, que se desarrolla en el marco del 'Programa por la Igualdad de Oportunidades en el sector tecnológico, WomANDigital', para dar visibilidad y hacer más accesible el talento femenino TIC en Andalucía.

Para ello, se ha creado un directorio con información facilitada directamente por las profesionales inscritas del sector, al que se puede acceder de manera online, ha informado la Consejería de Economía a través de una nota.

Más de 60 expertas, la mayoría andaluzas, están ya registradas en la plataforma lo que les permite dar a conocer sus capacidades y sus trabajos al ecosistema y formar parte de una red de contactos centralizada y accesible.

'WomANDigital' se ha convertido en un lugar de encuentro entre las expertas inscritas y las empresas, inversores o medios de comunicación interesados por el sector, ya que en este portal pueden consultar la red de contactos de forma centraliza.

El directorio ofrece la posibilidad de inscribirte como profesional *experta* y la opción de invitar a alguna persona para que forme parte de este proyecto.

WomANDigital tiene como finalidad trabajar de forma cooperativa y abierta con aquellas entidades y personas que desean acabar con la brecha de género en el ámbito de la tecnología.

Los informes Women active in the ICT sector (2013) y Women in Digital Age (2018) publicados por la Comisión Europea, muestran que la vocación femenina para los trabajos técnicos y la tecnología sigue bajando de forma generalizada.

El diagnóstico inicial de la situación de la mujer en el sector TIC andaluz, publicado por la Consejería Economía en el marco de esta iniciativa, pone de manifiesto que sólo el 20% de los contratos registrados en el ámbito de las TIC corresponden a mujeres.

El documento ha detectado una gran desigualdad en la participación femenina en las profesiones estratégicas de este sector.

En comparación con los egresados masculinos, hay un 87,82% menos de mujeres ingenieras informáticas, un 69,64% menos de ingenieras de telecomunicaciones y un 75,44% menos de ingenieras técnicas de telecomunicaciones.

Se observan más contratos temporales y a tiempo parcial para mujeres, que encuentran más trabajos que están por debajo de su cualificación profesional.

A esto se le suma que la mayoría del empresariado en el sector TIC andaluz está conformado por hombres, siendo un 79,77% la afiliación por cuenta propia en la Seguridad Social en los hombres y un 20,23% en las mujeres. La Consejería trabaja en estos momentos en la actualización de dicho diagnóstico.