Moreno avisa a Vox: «Si hacen caer a mi Gobierno, la alternativa será la izquierda más radical»

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha achacado este miércoles en el Parlamento el cambio de posición de Vox en las relaciones con su Gobierno y las "duras críticas" que le está lanzando a que quiere "adelanto electoral" en esta comunidad. Además, le ha advertido de que si hacen "caer" a su Gobierno, irremediablemente la alternativa será la "izquierda y la izquierda más radical".

En su turno de replica a la intervención del portavoz parlamentario de Vox, Manuel Gavira, en el Debate sobre el Estado de la Comunidad que acoge el Parlamento ayer miércoles y hoy jueves, Juanma Moreno ha manifestado que desde hace varios meses llevamos escuchando intervenciones de Vox apelando a un adelanto electoral en Andalucía, de manera que quiere entender que gran parte de la "crítica dura" que hace a su Gobierno se debe a que tiene como objetivo una convocatoria de elecciones.

Asimismo, el presidente ha considerado que no es razonable que el portavoz de Vox, durante su intervención, haya hecho una "enmienda a la totalidad" a las contribuciones que su partido ha hecho al Gobierno autonómico durante los casi tres años de legislatura. "Usted está descapitalizando políticamente estos tres años", ha dicho a Gavira.

Moreno ha mostrado su sorpresa porque parece que el portavoz de Vox quiere "una alternativa" a este Gobierno y la única alternativa es el "PSOE-A, Izquierda Unida, Podemos y los anticapitalistas", con lo que debería tener "cuidado". "Si usted hace caer este Gobierno irremediablemente la alternativa será la izquierda y la izquierda más radical", ha advertido.

Asimismo, el presidente ha insistido en su mensaje de que ahora no es el momento de convocar elecciones porque la prioridad debe ser salir de la crisis provocada por la pandemia del coronavirus y reconstruir la economía, que es lo que espera la inmensa mayoría de los andaluces y no que nos vayamos a las "pancartas y los mítines".

En este sentido, ha pedido a Vox que siga en la "senda del diálogo y la negociación" con su Gobierno, porque cree que se puede seguir llegando a acuerdos, como ha ocurrido en los últimos tres años.

Asimismo, ha querido dejar claro que él nunca ha creído en "los vetos ni en los cordones sanitarios" porque el propio PP los ha sufrido, de manera que intenta "sumar" y buscar acuerdos con todos los grupos, en especial, sobre un Presupuesto tan importante como el de 2022 en una situación excepcional. Ha dicho que su obligación como presidente en estos momentos "no es ir a lo cómodo", que sería sentarse con Vox y llegar a un acuerdo, sino tratar de lograr acuerdos con todos los grupos.

"Creo honestamente que cuanto más apoyo tenga este Presupuesto, más positivo será para Andalucía", ha indicado Moreno, que ha indicado que él intentar ser "inclusivo, sumar, respetar y hacer una política diferente", sobre todo, en un momento excepcional.

Tras señalar que "no es razonable" que el portavoz de Vox, en ocasiones, haya utilizado durante su discurso una terminología "prácticamente idéntica" a la de los partidos de izquierda, ha defendido que "debemos y podemos explorar todas las vías de acuerdo, sobre todo, cuando los acuerdos sucritos anteriormente se están "cumpliendo" de manera razonable.

Ha considerado que la colaboración con Vox en estos casi tres años de legislatura ha sido "positiva", de manera que ese partido se debería sentir "orgulloso de esa cooperación y de los acuerdos" suscritos e incluso "defenderlos".

Ante el hecho de que Gavira haya anticipado una "enmienda a la totalidad" al Presupuesto de 2022 "el 4 de noviembre" si la Junta "no cumple sus acuerdos" con Vox, Moreno ha lamentado que ese partido pretenda "despachar" un Presupuesto tan importante en "24 horas", cuando se requiere un análisis "más riguroso y sosegado" y ha indicado que, por encima de la enmienda a la totalidad, hay un amplio margen de tres semanas para poder hacer enmiendas parciales.

"A esta legislatura le queda vida y es necesaria para Andalucía y los andaluces", ha dicho Moreno a Gavira. No obstante, ha indicado que si no se pueden aprobar leyes o decretos fundamentales por falta de apoyo en lo que resta de legislatura, "ustedes", en referencia a Vox, "irán empujando al Gobierno a un callejón sin salido que no será bueno para Andalucía".

El presidente ha pedido a todos los grupos de la Cámara que "estiremos la legislatura todo lo que podamos" para sacarle el mayor partido para Andalucía porque queda "mucho por hacer".

"Yo voy intentar remar con toda la fuerza que me da mi Gobierno y espero remar también con el apoyo de Vox", según ha concluido el presidente.