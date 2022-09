Moreno hace un llamamiento a los empresarios catalanes tras su rebaja fiscal

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha hecho un llamamiento directo a los empresarios catalanes para que ubiquen su sede en Andalucía tras la rebaja fiscal que aprueba este martes el Gobierno autonómico, en la que, entre otros aspectos, se suprime el impuesto de Patrimonio.

«Aquí está su tierra», ha dicho Moreno a los empresarios catalanes a los que ha recordado: «En Cataluña hay impuesto de sucesiones, aquí no; en Cataluña hay impuesto de Patrimonio, aquí no; y además aquí no nos vamos a independizar nunca, porque somos parte orgullosa de España».

Moreno considera que hay «argumentos de sobra» para que «muchos empresarios, capitales, familias» trasladen su residencia a Andalucía.

En un foro en la capital hispalense con el lema «Sevilla en verde», el presidente andaluz ha asegurado que sólo consiguiendo 7.200 nuevos contribuyentes fiscales se compensará la pérdida recaudatoria, con la cuota del IRPF sin sumar otros impuestos.

La rebaja fiscal, que mañana se hará efectiva cuando se publique en el Boletín Oficial de la Junta de Andalucía (BOJA), incluye también la deflactación de la cuota autonómica del IRPF en un 4,3 por ciento, y supondrá un ahorro de 360 millones de euros, que sumados a los 540 anteriores supondrán 900 millones.

Además, se suprime el canon del agua el próximo año, lo que significa 140 millones.

Moreno ha defendido que la supresión del impuesto de Patrimonio tendrá un efecto positivo en el empleo, ya que hay miles de trabajos asociados de grandes contribuyentes «que ya no tendrán la tentación de salir huyendo como pasó en 2020, todos huían a Madrid».

El objetivo es competir con la Comunidad de Madrid «al mismo nivel» y para ello el presidente de la Junta resalta las cualidades andaluzas, con mil kilómetros de litoral, fachada atlántica y mediterránea y un extenso patrimonio histórico y natural, entre otras.