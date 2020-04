Moreno tacha de «inviable» el plan para la hostelería y el turismo

El presidente de la Junta de Andalucía, Juanma Moreno, ha reclamado este jueves al Gobierno central que "rectifique" su plan para la hostelería y el turismo porque cree que "no es rentable" y es "inviable", y le ha pedido que abra "un nuevo debate" para que la comunidad pueda hacer sus aportaciones.

Ha señalado que si no hay movilidad en el país no puede haber turismo, por lo que ha pedido que el Gobierno "reflexione" sobre la apertura de hoteles y restauración el 11 de mayo: "Si el marco de movimiento es la provincia no es viable".

Ha insistido en una entrevista en TVE en que "si no hay movimiento de personas no va a haber turismo" y ha explicado que los hoteles ya han hecho cuentas y que, si a eso se le suma un aforo de un tercio, no pueden tener rentabilidad.

Moreno ha señalado que para Andalucía el confinamiento está teniendo "un impacto brutal" en el sector, calculando pérdidas de hasta 6.000 millones y 150.000 puestos de trabajo, por lo que ha vuelto a pedir un plan nacional de rescate del turismo.

Ha vuelto a proponer que las provincias de Huelva y Almería se incorporen a la Fase 1 desde el 4 de mayo, una experiencia que entiende que sería positiva para el conjunto de España y de la que se podría aprender de "errores" y de los problemas que surjan.

Respecto a la medida de la provincia, ha pedido "flexibilidad" al Gobierno y ha propuesto que también se pueda hacer por distritos sanitarios, especialmente cuando coinciden con comarcas donde la incidencia del coronavirus es "prácticamente cero".

Sobre las mascarillas defectuosas que ha tenido que retirar el SAS, ha explicado que al principio las pruebas que les hicieron "daban que eran correctas" pero en otra prueba final se concluyó que no reunían todas las condiciones, por lo que se han localizado "rápidamente" y se están haciendo pruebas a los profesionales que las han utilizado.