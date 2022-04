Noches de estrellas en los cielos de Sierra Morena

La calidad del cielo nocturno se mide por su oscuridad, cuanto más oscuro sea un cielo de mayor calidad es para la observación astronómica. Para medir la oscuridad del cielo nocturno lo que realmente se hace es medir la ausencia de brillo del mismo. Esta medida se recoge en magnitudes por segundo de arco al cuadrado (mag/s arc²) y es una unidad inversamente proporcional, es decir, cuanto mayor sea el valor más oscuro es el cielo.

Tal como establece la certificación Starlight, para que un cielo tenga buenas condiciones de observación no solo necesitamos que sea oscuro sino que también sea “transparente”. La transparencia atmosférica o 'seeing' mide la estabilidad atmosférica y la perturbación que la misma produce en la imagen que después observamos a través del telescopio. Una noche estable nos permitirá observar imágenes nítidas y claras mientras que una noche de viento en las capas altas produce imágenes turbulentas y borrosas. Por lo general, un seeing por debajo de 1 segundo de arco es excelente.

Para quienes promovieron la articulación de la Reserva Starlight en Sierra Morena, estos son algunos de los mejores emplazamientos:

Aldea de los Guindos, en La Carolina (Jaén). Los antiguos complejos mineros del norte de la provincia de Jaén son magníficos lugares de observación. La presencia de antiguas estructuras de carga y descarga del mineral ofrecen la posibilidad de instalar telescopios en amplias explanadas libres de obstáculos. La Aldea de Los Guindos cuenta con un espectacular horizonte Norte y Oeste, donde en las noches de invierno es posible observar la esquiva luz zodiacal. Especialmente recomendable en los meses de otoño e invierno con los brazos de Perseo y de Orión ocultándose por el Oeste. De fácil acceso y muy cerca de la A-4.

Minas del Centenillo, en Baños de la Encina (Jaén). A unos 500 metros de esta aldea, en dirección Oeste, hay una amplia explanada rodeada de antiguos edificios mineros abandonados. El horizonte en dirección Norte, Oeste y Sur se encuentra totalmente libre de contaminación lumínica, con una oscuridad impresionante en el cénit. En primavera es posible disfrutar de la esquiva luz zodiacal, mientras que en verano es un excelente lugar para observar las constelaciones que se van ocultando por el Oeste. Especialmente recomendado para observar en grupo las distintas lluvias de estrellas que tienen lugar a lo largo del año debido a su amplia accesibilidad y al tamaño de la explanada, donde pueden reunirse grandes grupos. Es un lugar excelente para acercarse con la familia a disfrutar del firmamento en las noches de invierno y primavera. Es importante seguir la recomendación de no salirse de la explanada y no adentrarse en las ruinas bajo ningún concepto por cuestiones de seguridad.