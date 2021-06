Simón y las mascarillas: «Su uso se va a relajar en algunas situaciones, no en todas»

En este contexto, no obstante, ha precisado que "la campaña de vacunación está yendo igual de bien que en el resto del país" , por lo que la población vulnerable ya se encuentra vacunada contra la COVID-19, por lo que el riesgo no es tan alto como el de hace unas semanas.

En cualquier caso, el epidemiólogo ha insistido en que "si alguien quiere seguir llevando la mascarilla, bienvenido sea". "Cuando sienta que hay demasiada gente a su alrededor, se la pone tranquilamente y no pasa nada. Que no sea obligatoria no implica que se la tenga que quitar, tenemos que ser todos conscientes. No cuesta nada llevar una mascarilla en el bolsillo y cuando veamos situaciones que puedan entrañar riesgo ponérnosla", ha manifestado.