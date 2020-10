Solo uno de cada cuatro andaluces se pondría la vacuna de la COVID19 por miedo

Solo una cuarta parte de los andaluces se pondría hoy la vacuna contra la Covid19, un 22%. La mayoría, un 78%, preferiría esperar a que otras personas se la pongan y comprobar su fiabilidad. La media nacional es ligeramente superior, con un 24,2% de españoles dispuestos a ponerse la vacuna en cuanto salga al mercado frente a un 75,8% que no se la pondría. Son datos de la I Encuesta Percepción Covid19, elaborada por More than Research para la aseguradora digital de salud Alan .

Seis de cada 10 de andaluces tiene miedo a que la vacuna de la COVID-19 no sea segura, en concreto un 60,4%. Ese temor es muy similar a los números totales de España, donde el porcentaje desciende hasta el 59,2%.

Sobre cuándo esperan que la vacuna esté lista, el mayor porcentaje se sitúa entre diciembre y marzo de 2021, en concreto un 35,2%. De nuevo no se observan cambios relevantes respecto a la media nacional, un 33,4%. Además, 6 de cada 10 andaluces creen que la vacuna llegará más tarde a España (el 27,5% cree que llegará un mes más tarde, un 26,4% que lo hará como mínimo 3 meses más tarde y 14,3% 6 meses más tarde).