Tres detenidos, uno menor, por la desaparición hace un año de un adolescente

Agentes de la Jefatura Superior de la Policía Nacional de Ceuta han detenido este lunes a tres personas, dos hombres (uno menor de edad) y una mujer, por su presunta participación en la desaparición, el 13 de enero de 2022, de un adolescente de 17 años llamado Mohamed Ali que desde entonces permanece en paradero desconocido.

Fuentes policiales han explicado en declaraciones a Europa Press que los tres arrestados son naturales de la ciudad autónoma y que serán puestos a disposición judicial durante las próximas horas, aunque no han confirmado si lo harán o no como investigados por un presunto delito de homicidio, ya que sobre sus pesquisas pesa una orden judicial de secreto de las actuaciones.

La familia del joven y Protección Civil realizó durante varias semanas batidas diarias por toda la ciudad para intentar encontrarlo sin éxito después de que fuese visto por última vez en la barriada de Recinto, a aproximadamente un kilómetro del centro de la ciudad, donde residía.

El jefe superior de la Policía Nacional ha citado este lunes a última hora de la tarde a su madre, Asma Mohamed, para informarla directamente de las últimas novedades en la investigación. A su salida del encuentro la mujer se ha limitado a decir que los agentes están "haciendo su trabajo" y a dar las gracias por ello.

La mujer, con otros siete hijos, no ha dejado de defender que Mohamed no se había ido por voluntad propia: "Esa mañana le fui a dar dinero para que comprase ropa, pero no quiso cogerlo y para irse no se deja el DNI y el pasaporte".

También llegó a lamentar que no se le buscase con más ahínco "por ser gay, musulmán y pobre". La madre del desaparecido siempre receló de que hubiese encendido su teléfono móvil "sobre las doce de la noche" del día que se perdió su rastro y que 60 minutos después se apagase sin dar más señales.