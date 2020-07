Antonia San Juan: «El que después de esta experiencia no haya aprendido nada...»

“El que después de esta experiencia no haya aprendido nada, ya no va a aprender nada más en su vida”. Contundente, cuanto menos, ha sido Antonia San Juan en sus declaraciones a El Correo de Andalucía en su regreso a los escenarios tras el periodo de confinamiento vivido en España. La actriz y humorista canaria ha atendido a este periódico previamente a su actuación en la primera edición del Ciclo Cultural La Milla que se estrenará hoy en Sevilla (20:30 horas). Una iniciativa en la que la música y la comicidad darán un valor añadido al periodo estival hispalense, teniendo lugar durante todos los jueves y viernes hasta el 11 de septiembre en el Muelle de las Delicias .

¿Primera participación en este ciclo cultural? ¿Cómo ha sido el regreso al trabajo tras el periodo de confinamiento?

Sí, abrimos el Ciclo Cultural. Personalmente, desde el día 13 Marzo esta es la primera representación que haré. Con un poco de miedo, el justo, después de la situación vivida, pero con muchísimas ganas de volver a subirme a un escenario.

Opinión sobre Sevilla... ¿De qué lugar guardas mejores recuerdos para actuar?

Sevilla es un lugar que adoro, me gusta mucho venir aquí. Cada sitio tiene su encanto, el público es diferente en el Norte que en el Sur, pero cada plaza es un disfrute, la verdad.

El COVID-19... lo peor y lo mejor del ser humano que haya sacado a la luz.

El que después de esta experiencia no haya aprendido nada, ya no va a aprender nada más en su vida.

Hemos podido ver todo lo mejor y lo peor en el ser humano, por un lado el egoísmo extremo, gente prepotente que se piensan inmortales, gente que no lleva mascarillas, aunque esté recomendado para el bien común, gente que agrede a los médicos y enfermeros en sus casas. Por otro lado gente que ayuda a los más vulnerables, gente cuidadosa y respetuosa con los demás. El ser humano es así, tiene lo mejor y lo peor, y cada uno elige que parte sacar.

¿Volverás a LA QUE SE AVECINA? ¿Te gustaría? ¿Qué sacó de ti el personaje de Estela Reinolds?

No regresaré a LA QUE SE AVECINA, ese episodio ya terminó. Estela me dio popularidad y era un personaje que gustaba mucho; pero después vino EL HOYO, que ha tenido muchísimo reconocimiento a un nivel internacional que no imaginaba, la serie de HIERRO, con el personaje de Samir. Cada trabajo es un goce.

La actuación que más te ha llenado a lo largo de tu carrera profesional ha sido...

Todas y cada una de ellas.

¡OS ESPERO A TODOS EN SEVILLA EL DÍA 9 JULIO EN LA MILLA!